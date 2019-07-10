У сукні зі шлейфом: Анджеліна Джолі відвідала світський захід в Парижі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зуміла приголомшити всіх прихильників ефектною появою на вулицях Парижа. Зірка постала перед фотографами в ефектній смугастій сукні, яка прикувала увагу всіх очевидців її виходу.

Після Тижня моди Анджеліна Джолі таки завітала до Франції. Її візит до країни був завчасно запланований, адже голлівудська зірка взяла участь у зйомках нової реклами для парфумерного бренду Guerlain. Анджеліна Джолі, яка вже кілька років є обличчям аромату Mon Guerlain, прийшла на їх презентацію в Парижі.

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Для світського заходу вона обрала розкішну білу сукню з чорними смужками. Вбрання мало невеличкий шлейф, що додавало образу елегантності. До сукні Анджеліна Джолі підібрала туфлі-човники та маленьку коричневу сумку. Не відмовилась акторка і від сонцезахисних окулярів, які захищали її не тільки від сонця, але й від спалахів десятків камер.



Анджеліна Джолі в Парижі / Getty Images

Сама презентація Guerlain була закритою для представників ЗМІ. Тому фотографи зробили знімки Анджеліни Джолі на виході з будівлі. Згідно із фото, акторку супроводжувала її хресна мама – 74-річна Жаклін Біссет. Знаменита британка надала перевагу штанам, смугастій кофті та червоному піджаку.



Анджеліна Джолі та Жаклін Біссет / Getty Images