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У сукнях з глибоким декольте: Бейонсе поділилась сексуальними фото

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Бейонсе у сексуальній сукні / Instagram / @beyonce​

Американська попдіва Бейонсе повернулась до соцмереж. Після паузи зірка засипає свій блог ефектними знімками, в яких демонструє новинки гардеробу.

У переддень Греммі-2020 Бейонсе та Jay-Z взяли участь у двох світських заходах, на які мріють потрапити мільйони музикантів. Так зіркове подружжя вкотре довело, що є однією з найвпливовіших пар світу, поставши на бранчі з нагоди премії та вечірці. 

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Для першої події попдіва обрала досить зухвалу сукню жакетного крою. Бейонсе красувалась на бранчі у сіро-блакитному вбранні з глибоким декольте та довжиною міні. Відтак всі гості урочистого обіду могли побачити розкішний бюст артистки та її оголені ноги.

Образ Бейонсе вирішила доповнити босоніжками на підборах. Ефектні прикраси та макіяж, підібраний у тон до вбрання Jay-Z, завершили спокусливий образ зірки.


Бейонсе у сексуальній сукні / Instagram / @beyonce​

Та на цьому підготовка до Греммі-2020 не завершилась. Організатори престижної музичної премії влаштували вечірку в Каліфорнії, на яку Бейонсе завітала в розкішній атласній сукні червоного кольору. Плаття виглядало дуже спокусливо на пишних формах артистки.


Бейонсе на вечірці перед Греммі / Instagram / @beyonce​

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Бейонсе
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