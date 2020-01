Всесвітній день The Beatles: маловідомі факти про гурт, які варто знати

У всьому світі 18-й рік поспіль відзначають Міжнародний день гурту The Beatles. Мабуть, не знайдеться людини, яка б не чула про легендарну четвірку. У знаковий день журналісти LifeStyle 24 пропонують добірку цікавих фактів про The Beatles, яких ви могли не знати.

Вшанування одного з найвідоміших музичних гуртів The Beatles 16 січня прийняла Організація ООН з науки, освіти та культури ЮНЕСКО. Саме в цей день 1957-го року в Ліверпулі (Великобританія) відкрився клуб The Cavern, в якому і почався зоряний шлях тоді ще нікому невідомих молодих виконавців — Джона Леннона, Пола Маккартні і Джорджа Гаррісона. Через кілька років до них приєднався і Рінго Старр.

За сім років, з 1963-го по 1970-й роки, The Beatles випустили 13 офіційних студійних альбомів і 211 композицій. Після розпаду колективу кожен з музикантів почав сольну кар'єру. 40-річний екс-соліст гурту Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980-го року. У 2001 році у віці 58-ми років від раку помер Джордж Гаррісон.

Сьогодні 77-річний Пол Маккартні і 79-річний Рінго Старр продовжують займатися творчістю і пишуть музику. 30 грудня 2017 року колишнього барабанщика гурту Рінго Старра удостоїли лицарського звання, – його титулували за заслуги в музиці і благодійній роботі. Що цікаво, Рінго став лицарем на 20 років пізніше, ніж його колега з The Beatles Пол Маккартні.

А чи знали ви, що:

1. Кожні 15 секунд десь у світі грає пісня The Beatles.

2. Жоден із учасників гурту не знав нотної грамоти.

3. Усі четверо учасників гурту, будучи британцями, свого часу одружувалися з американками.

4. Половина учасників квартету — лівші: Пол і Рінго.

5. Речі The Beatles продають за шалені гроші: фото The Beatles 1965 року продали за 45 тисяч доларів, платівку з автографами — за 300 тисяч доларів, гітару The Beatles — за 408 тисяч доларів.

6. Легендарна пісня Imagine стала гімном пацифізму. Цю композицію зіграв на піаніно перед бійцями "Беркуту" учасник Євромайдану. Син Джона Леннона Шон висловив своє захоплення українським піаністом.

Також пісню Imagine зіграв піаніст у самому серці Франції, поблизу концертного залу "Батаклан" у Парижі, де внаслідок теракту загинуло більше сотні людей.

7. The Beatles став першим в історії, хто надрукував на зворотному боці обкладинки альбому тексти всіх пісень. Альбом "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".

8. Джордж Гаррісон став основоположником благодійних концертів. 1 серпня 1971 музикант організував два благодійних концерти в підтримку Бангладеш.

9. У пісні "Hey, Jude" можна почути вигук Пола: "Oh, fucking hell!". Це була реакція на неправильний акорд. За наполяганням Джона, фразу залишили в оригінальному записі й лише злегка приглушили.

10. Спочатку композиція "Yesterday" називалася "Яєчня" ("Scrambled Eggs"). Ось як звучав перший рядок: "Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs".

11. Лише у 2017 році вдова учасника The Beatles Джорджа Гаррісона Олівія знайшла рукопис невідомої пісні легендарного гурту, яку музиканти присвятили барабанщику гурту Рінго Старру. Композиція називається "Hey Ringo" та була написана в 1970-х роках. Олівія Гаррісон показала рукопис Рінго Стару, який, за словами жінки, ніколи не бачив цю пісню та був дуже здивований. Рукопис вона віддала йому і окрім того, текст пісні збираються включити в розширену версію мемуарів Джорджа Гаррісона "I Me Mine".