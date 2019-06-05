У світлому total look: Меланія Трамп завершила тур до Великобританії у витонченому образі

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images

Під час триденного візиту до Лондона Меланія Тамп продемонструвала справжній показ мод. Перша леді США зачаровувала елегантними та розкішними виходами по кілька разів на день. Так, для завершального виходу у столиці Великобританії 49-річна американка обрала світлий монохромний образ.

У першої леді США була ідеальна можливість продемонструвати свій бездоганний смак у королівському стилі за час перебування у Великобританії. 49-річна Меланія Трамп з'являлася перед публікою в образах, які прирівнювали до виходів принцеси Діани, а також у розкішних сукнях в американському стилі.

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Однак для останнього офіційного виходу у Великобританії Меланія Трамп обрала елегантний "лук" у молочних відтінках. Дональд Трамп з дружиною та Єлизаветою ІІ стали почесними гостями відзначання 75-ї річниці після вторгнення десантних військ до Нормандії.

На офіційному заході перша леді США з’явилася у світлому пальто на запах від бренду The Row, який у 2006 році заснували американські акторки Мері-Кейт та Ешлі Олсен. На голові 49-річної Меланії Трамп красувався традиційний аксесуар королівської сім'ї і її гостей – капелюшок від ірландського модиста Philip Treacy. Варто відзначити, що майже всі представниці монаршої родини носять його головні убори. Доповнили образ бежеві лакові туфлі від Dior і діамантові прикраси у мінімалістичному стилі.

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Меланія Трамп Королівська сім'я Єлизавета II Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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