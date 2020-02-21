У свій день народження зірка "Дивних див" поскаржилася на сексуалізацію з раннього віку

Актриса серіалу "Дивні дива" та майбутнього проєкту "Енола Холмс" Міллі Боббі Браун розповіла про те, як з 12 років її переслідувала сексуалізація. 16-річна британська акторка заявила, що переживати таке у досить ранньому віці їй було складно.

Днями Міллі Боббі Браун відсвяткувала 16-річчя. Попри досить юний вік, її впізнають на вулицях, пропонують вибухові ролі, а її ім'я знають у кожному куточку світу. Будь-який підліток міг би про це мріяти. Однак, за словами Міллі, перейти з дитинство у підлітковий вік було досить складно через сексуалізацію, з якою вона зіштовхнулася.

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Зірка серіалу "Дивні дива" розповіла про це у день свого народження. На своїй сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала допис, в якому розповіла, що останні роки були не найлегшими у її житті.

Я відчуваю, що світові необхідні зміни не тільки для нашого покоління, а й для наступного. Йому необхідна доброта і підтримка, щоб ми, діти, змогли досягти успіху, коли виростемо … Бувають моменти, коли я відчуваю себе розгубленою через недоречні коментарі, сексуалізацію і зайві образи, які приносять мені багато болю і роблять уразливою. Але я ніколи не здамся. Я продовжу займатися тим, що я люблю, і нести своє послання у світ в ім'я змін,

– написала Міллі Боббі Браун.

До слова, дівчина також завантажила відеоролик, до якого додала кадри з життя, як за нею слідкують папараці, фрагменти заголовків іноземних ЗМІ та інші деталі останніх років. Додамо, що актриса приєдналася до серіалу у 2016 році. З того часу її часто називали "гарячою", незважаючи на її юний вік.