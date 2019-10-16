У "Танцях з зірками 2019" з'явився новий постійний суддя: деталі

Розважальний проєкт "Танці з зірками 2019" не припиняє дивувати прихильників. 16 жовтня представники проєкту оголосили, що відтепер оцінювати виступи учасників буде ще один експерт. Суддівське крісло посів легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

89-річний балетмейстер тріумфально повернувся на шоу "Танці з зірками 2019" у 8 прямому ефірі. Тоді організатори заявили, що Григорій Чапкіс взяв участь в особливому випуску, присвяченому бальним танцям. Оскільки хореограф є одним з найвідоміших бальників країни, саме він оцінював виступи учасників проєкту.

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Як повідомляє ТСН, після прямого ефіру до редакції шоу надійшло чимало прохань, щоб у зйомках телепроєкту взяв участь Григорій Чапкіс. Та й учасники "Танців з зірками 2019" не приховували, що саме коментарі видатного балетмейстера найбільше їх мотивували. Тому організатори шоу запропонували Григорію Чапкісу стати четвертим суддею та отримали від нього позитивну відповідь.

Я щасливий, що буду і надалі допомагати учасникам вдосконалювати хореографію, і зроблю все, щоб оцінки були справедливими, а проєкт залишив глибокий слід в серцях глядачів... Бути зараз постійним суддею в цьому шоу – велика честь та відповідальність. Я не можу схибити і маю бути максимально об’єктивним, аби не втратити авторитет,

– поділився Григорій Чапкіс.

Окрім цього, балетмейстер зізнався, що це вкрай складно оцінювати виступи, які тривають всього 2-3 хвилини. За словами Григорія Чапкіса, йому потрібно буде встигнути звернути увагу на музичність, ритмічність, виразність, відповідність костюмів, музики, акторську майстерність і поставити справедливу оцінку, від якої залежатиме подальша доля учасників на проєкті. Тому новий суддя шоу запевнив, що зробить все для того, щоб його оцінки були об'єктивними.

Як відомо, незмінними суддями шоу також є британський хореограф Франциско Гомес, прима-балерина Катерина Кухар та знаменитий постановник і суддя популярних проєктів Влад Яма. Спільно із Григорієм Чапкісом вони оцінюватимуть виступи учасників "Танці з зірками 2019" вже в 9 прямому ефірі, який пройде 20 жовтня.