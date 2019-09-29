У TAYANNA – день народження: 5 українських пісень від співачки
Співачка TAYANNA невпинно ловить українську музичну хвилю, випускаючи рідною мовою все більше пісень. І, що найважливіше, кожна стає хітом. У 35-ий день народження зірки, який вона святкує сьогодні, згадуємо найуспішніші композиції, які іменинниця подарувала Україні.
Вирісши у сім’ї швачки, знаменитість вітчизняної естради навіть чути не хотіла про майбутнє за викрійками в ательє. Тому ще дитиною почала займатись музикою. Після того, як гра на акордеоні не припала дівчинці до душі, у 13 років вона записалась на професійний вокал, беручи індивідуальні уроки та співаючи в місцевому ансамблі (Чернівці). До слова, у 2001-ому колектив виступив перед Іваном Павлом II у Львові.
Дивіться відео: TAYANNA презентувала кавер на пісню Скрябіна "Дельфіни"
Наступні роки вже студентка Тетяна Решетняк поміж навчанням у Києві бігала на студії, щоб записувати бек-вокал для знаних на той час Наталії Могилевської, Тіни Кароль і Ані Лорак. А вже згодом у TAYANNA почався період "Гарячого шоколаду" (2008-2011 роки), де дівчина була однією з солісток. Однак через те, що співачка-початківиця забажала піти у вільне плавання, продюсер гурту Дмитро Клімашенко змусив її виплатити 50 тисяч доларів.
Поворотною в житті Тетяни стала зустріч з відомим кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Відбулась вона у його ж студії, куди амбіційна дівчина вчергове прийшла записуватись.
Алан пробудив у мені жіночність, він розкопав усі почуття і вийняв їх назовні, бо так багато років я просто тримала їх у собі. Він казав: "Ти повинна про це розповісти, у тобі багато історій",
– зізнавалась зірка в одному з інтерв’ю.
Далі були "Голос країни" й участь в національних відборах Євробачення. Щоб стати першою, співачці не вистачало зовсім трохи: чи то балів від журі, а чи то прихильності глядачів.
"Це був корисний досвід, адже будь-який конкурс випробовує артиста на міцність, робить його сильнішим. Я не заперечую той варіант, що знову захочу спробувати свої сили (на Євробаченні – Lifestyle24), хоча наразі про це не думаю. Найважливішим для мене буде відчуття про готовність знову боротись у цьому змаганні та написати безпрограшну пісню, яку схочеться заспівати на сцені", – переконана знаменитість.
Мабуть, активне створення хітів українською, що помітне останнім часом, – це і заслуга самої TAYANNA, і робота з тим же Бадоєвим, який свого часу зумів віднайти у співачці таємничі закутки душі та попросив розповісти про свої думки, бажання й переконання усьому світові. Через музику.
TAYANNA випускає у світ все більше українських пісень / Karavan
Отож, вашій увазі п’ятірка найпопулярніших україномовних пісень від Tayannа.
"Шкода" (листопад, 2017)
Пісня-згадка, пісня-ностальгія, пісня-зізнання. Вона подарувала співачці нагороду в номінації "Прорив року" (музична премія "M1 Music Awards 2017"). Не менш привабливим вийшло і відео, відзняте на композицію. Його зрежисерував уже знайомий нам Алан Бадоєв.
Цікаво: Алан Бадоєв розповів, скільки заробляє TAYANNA за рік
"Я створив цю історію зі спогадів TAYANNA. З нашим глядачем ми говоримо дорослою мовою. Такий світ Тані – у її піснях чимало любові, а у стосунках – багато чуттєвості", – розповідав він.
Дивіться кліп до пісні TAYANNA "Шкода": відео
"Леля" (січень, 2018)
Заспівана майже два роки тому Тетяною Решетняк у національному відборі на "Євробачення" ця пісня підкорила слухачів запальною енергетикою. Проте так виконавиця розповідає нам чи не історію про перше кохання – таке несміливе й до болю знайоме. Адже і півморя сліз налито, і з-за огорожі лунають слова про те, що "жити без нього не можу й дихати", і одвічна боротьба розуму та серця, де останнє часто бере гору. Як перший урок про те, що дівчата можуть закохатись не в того, кого треба, а потім через це страждати. Ми знаємо: таке було в кожної, правда ж?
Дивіться кліп до пісні TAYANNA "Леля": відео
"Фантастична жінка" (серпень, 2018)
Мабуть, ця композиція – дієва мантра для жінок, які чомусь почали в собі сумніватись. Однак коли вони вперше (а потім вдесяте і всоте) слухають цю пісню, віра у свої привабливість та магнетизм повертається!
В інтерв’ю Аланові Бадоєву TAYANNA зізнавалась: "Фантастична жінка – це та, яка багато фантазує, мріє, іде до своєї мети, радіє кожному дню. Вона є частиною природи, у ній – усі стихії!" Одним із яскравих дійств, де "TAYANNA виконала цей хіт, стала "Всеукраїнська премія Жінка ІІІ тисячоліття", там же їй присудили нагороду в номінації "Рейтинг". Тому надихаймось!
Дивіться кліп до пісні TAYANNA "Фантастична жінка": відео
Читайте також: Приходить і, як хвиля, зникає, – TAYANNA розповіла про стосунки ексчоловіка та її сина
"Як плакала вона" (березень, 2019)
У черговій композиції українською мовою іменинниця поставила на ваги шекспірівське "бути чи не бути". Та, про яку співає зірка, має і пристрасть, і сповна відчуває кохання, однак ночами дає волю сльозам: чи то через надмір таких відчуттів, а чи то через сумніви щодо коханої людини. Що обере дівчина: змирившись, залишиться чи, все-таки, наважиться піти? Вперше live-версія синглу прозвучала на сольному концерті Тетяни Решетняк у Києві, який відбувся минулої весни.
Слухайте пісню TAYANNA "Як плакала вона": аудіо
"Мурашки" (липень, 2019)
Поки що найсвіжіша україномовна композиція TAYANNA. Вдале сплетення слів та динамічного музичного акомпанементу дає змогу відчути, які неземні емоції може дарувати нам вміння по-справжньому любити: голова обертом, у ній – вир бажань і почуття задоволеності. Одним словом – божественна рапсодія! Головне – підтримувати такий стан душі й ділитись ним зі своєю половинкою.
"Мені давно не вистачає "мурашок у животі", тому так я собі пророчу ці відчуття", – писала співачка в Instagram.
Слухайте пісню TAYANNA "Мурашки": аудіо
Вибір редакції
-
Гурт Metallica раптово скасував концерти в Австралії та Новій Зеландії: відома причинасьогодні , 14:20
-
Учасник "Кварталу 95" з'явиться у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019"сьогодні , 12:28
-
Королева епатажу та бурлеску: як Діта фон Тіз підкорила світ відвертими шоу – фото 18+28 вересня , 16:30