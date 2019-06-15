У театрі Франка відзначили 20-річчя двох видатних вистав: яскраві фото

В національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві відзначають 20-річчя виставам "Швейк" і "Кін IV". Протягом двох десятків років ці вистави збирали постійні аншлаги.

"Швейк"

На сцені національного театру Івана Франка в Києві відбувся 190-й показ популярної комедії "Швейк". Інтерпретацію відомого роману Ярослава Гашека "Пригоди бравого вояки Швейка" від режисера Мирослава Гринишина упродовж двох десятиліть грають Богдан Бенюк та Анатолій Хостікоєв.

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У театрі вважають, що саме їх багаторічний творчий тандем і став основою вистави про справжню чоловічу дружбу, доброту і людяність.

Тут немає якихось потрясінь таких: ефектів світла, декорацій. Тут є людські стосунки, які роблять двоє людей. Але дуже важливо, що ті стосунки є впізнавані людьми. І вони точно втягують магнітом людей, які співпереживають. І це, мабуть, найцінніше. На їх очах робиться оце людське диво – любов,

– розповів актор театру і кіно, народний артист України Богдан Бенюк.



Богдан Бенюк

"Протягом 20 років не було жодної вистави, яка була б схожа одна на одну. Все одно – це нове життя, все одно – це відбувається по-іншому", – додав актор театру і кіно, народний артист України Анатолій Хостікоєв.

Кадри з вистави "Швейк"

"Кін IV"

Не менш популярною у театрі Франка вважають і трагікомедію "Кін IV". У ній розповідається про нелегке життя геніального і водночас дуже вразливого англійського актора Кіна. У цій виставі Анатолій Хостікоєв зіграв головну роль і вперше спробував себе у якості режисера. Попри 20 років аншлагів, актор прийняв рішення закрити виставу.

Треба все робити вчасно. Вона вчасно народилася – ця вистава – і вчасно ми йдемо. Звичайно, 20 років для вистави – це великий вік. І це, з одного боку, дуже радісно, що глядач ходить на виставу, тим більш – 20 років аншлагу. А з іншого боку, звичайно, сумно прощатись з героями,

– підкреслив актор театру і кіно, народний артист України Анатолій Хостікоєв.



Анатолій Хостікоєв

Легендарну виставу "Кін 4", за п`єсою відомого драматурга Григорія Горіна, на сцені національного театру Івана Франка востаннє зіграють 15 червня. А ось тішити публіку пригодами кумедного "Швейка" актори пообіцяли ще, щойнаменше, зо два десятки років.



Попри вік вистав, вони досі збирають аншлаги