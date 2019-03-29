"У тебе нічого не вийде": Цибульська вперше розповіла про складні стосунки та фемінізм

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Цибульська вперше розповіла про складні стосунки та фемінізм
Цибульська вперше розповіла про складні стосунки та фемінізм / Фото із особистого архіву співачки

У відвертому інтерв'ю співачка вперше розповіла про колишнього, який не вірив в її успіх та бізнес-партнерів, які не поспішають сприймати жінок у бізнесі серйозно.

Співачка Оля Цибульська давно щаслива в шлюбі і вкрай рідко згадує про попередні стосунки. Втім, коли у артистки запитали про фемінізм, Цибульська не приховувала – такою себе не вважає, але не з чуток знає про що йдеться.

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Ти приходиш на важливі ділові розмови, на підписання документів, а у тебе питають: "А де ваш партнер? Хто вас представляє?". Зізнаєшся, що представляєш себе сама і у відповідь чуєш: "Вы? Девушка?". Не одразу жінку сприймають як бізнесмена, як людину, яка у чомусь знається,
– зізналась співачка.

Пізніше Цибульська розговорилася і додала, що багато років тому розійшлася з колишнім бойфрендом з аналогічної причини. Наразі одна з найпопулярніших співачок країни згадує про це з усмішкою.

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Я тоді виплакала море сліз. Він мені казав, що в мене нічого не вийде. Це був період життя, коли я крокувала до своїх мрій – відправляла анкети, записи на касетах, мені починали дзвонити. Він міг кидати мобільний і казати: "Та що ти собі уявила? Оце ти хочеш? Ти – на сцену?",
– поділилась із прихильниками Оля Цибульська.

Дивіться повне інтерв'ю Олі Цибульської:

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blog_ava
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Теги: LifeStyle Музика Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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