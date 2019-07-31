У теракотовій сукні без білизни: Марго Роббі вразила образом на кінопрем'єрі

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Марго Роббі у звабливій сукні
Марго Роббі у звабливій сукні / www.gettyimages.com

У світі продовжують презентувати довгоочікуваний фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood). Днями Марго Роббі у пікантній сукні долучилась до презентації кінострічки у Лондоні.

Відомо, що кінострічка "Одного разу в Голлівуді" стане останньою роботою Квентіна Тарантіно. Культовий режисер вирішив покинути шоу-бізнес та присвятити весь свій час сім'ї. Відтак кінострічка привернула шалену увагу кіноманів у всьому світі, а кожна прем'єра відзначається неймовірним успіхом. 

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У вівторок, 30 липня, знамениті актори, які зіграли головні ролі у фільмі "Одного разу в Голлівуді", завітали до Великобританії. На червоній доріжці Лондона можна було побачити Леонардо ДіКапріо, Бреда Пітта, Квентіна Тарантіно з дружиною Даніелою, Гая Річі. Однак, мабуть, найбільшу увагу ЗМІ привернула Марго Роббі, яка обрала для публічного виходу досить відверту сукню. 

Перед камерами акторка постала у теракотовому вбранні з колекції легендарного бренду Oscar de la Renta. Сукня, вартість якої сягає 6 тисяч доларів, мала глибоке декольте, тому Марго Роббі не вбрала спідню білизну. Пікантний образ зірка "Одного разу в Голлівуді" доповнила золотистими босоніжками на підборах та клатчем. Лаконічні прикраси та хвилясте волосся завершили look Марго Роббі. 

Марго Роббі
Марго Роббі / Фото: Getty Images

Марго Роббі на прем'єрі
Марго Роббі на прем'єрі "Одного разу в Голлівуді" / Фото: Instagram / @onceinhollywood

Актори
Актори "Одного разу в Голлівуді" у Лондоні / Фото: Instagram / @onceinhollywood

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?
Кінострічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року. Сценарій до фільму писали упродовж 5 років, а екранізувати історію взявся культовий режисер Квентін Тарантіно. "Одного разу в Голлівуді" розповідає про реальні події 1969 року, тому автори фільму передали атмосферу того часу. Сектант Чарльз Менсон вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Українська прем'єра фільму відбудеться зовсім скоро – 15 серпня.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Марго Роббі
Джерело: LifeStyle 24
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