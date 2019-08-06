У теракотовому сарафані: вагітна Бар Рафаелі приховала округлий живіт об'ємним вбранням – фото

Ізраїльська супермодель та ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі готується до народження третьої дитини та демонструє стильні вагітні "аутфіти".

Деякі зірки під час вагітності люблять акцентувати на їхньому особливому стані: знімаються у відвертих або ніжних фотосесіях, одягають обтисле вбрання, щоб підкреслити округлий живіт та ведуть блоги у соціальних мережах, в яких описують кожні кроки підготовки до материнства. Натомість інші знаменитості не розкривають публічно усі подробиці особистого життя та не обговорюють його з іншими.

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Ізраїльська модель Бар Рафаелі приголомшила новиною про третю вагітність в соціальних мережах, однак після цього зірка не показувала занадто відкритих знімків із животом. Нові фото вагітна модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Додамо, Бар вже виховує двох дочок, яких народила від свого чоловіка Аді Езри.



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Для виходу супермодель одягнула об'ємне вбрання, яке ідеально підходить до літньої прогулянки містом. Так, Рафаелі позує у сарафані теракотового відтінку, а, якщо бути точнішим, колір можна назвати "цукровий мигдаль". Саме його представники інституту Pantone обрали одним із наймодніших кольорів сезону осінь-зима 2019 року.



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli