У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента

48 Читать новость на русском
Другій дочці Дональда Трампа виповнилось 26 років
Другій дочці Дональда Трампа виповнилось 26 років / www.gettyimages.in

Ми не називаємо Тіффані Трамп забутою дочкою свого знаменитого батька, як це роблять багато таблоїдів. Можливо, в біографії нашої іменинниці дещо й викликає запитання "А навіщо?". Як і те, чому ім'я цієї дитини президента США досі не є брендом.

Однак припускаємо: поки що дівчина лише готується увірватись або ж у сімейний бізнес Трампів, або ж намагається підкорювати світські кола публічними появами. Тому з нагоди 26-ого дня народження Тіффані Трамп, який вона святкує сьогодні, 13 жовтня, знайомимо вас із нею ближче. Ось топ-5 фактів про ще одну представницю президентської сім'ї Америки.

Читайте також: Який дохід отримала Іванка Трамп у 2018 році: приголомшлива сума

1. Ім'я

Тіффані Аріана Трамп є спільною дочкою нинішнього президента Сполучених Штатів та акторки й продюсерки Марли Мейплз. Їхній шлюб тривав шість років (із 1993-го по 1999-й). Вочевидь, дитина стала найбільшим скарбом подружнього життя пари, яке минало в Каліфорнії. До речі, Тіффані назвали на честь однієї з найпопулярніших ювелірних компаній – Tiffany&Сo, яка відома своїми виробами зі срібла, порцеляни, а також парфумерією.

Тіффані Трамп
Маленька Тіффані з мамою і татом / SBS

2. Модельний показ

У житті Тіффані Трамп є сторінка, пов’язана зі спробами підкорити модний олімп. Після того, як дівчина закінчила Пенсильванський університет (вивчала там соціологію та урбаністику), вона вирішила взяти участь в модному показі. Такий якраз відбувався у Нью-Йорку. Це був тамтешній Тиждень моди і на його подіумі Трамп-молодша з'явилась в темно-фіолетовому костюмі від дизайнера Ендрю Воррена.

Тіффані Трамп
23-річна дочка Трампа – учасниця показу мод у Нью-Йорку / Yahoo News

3. Стосунки з батьком і сестрою

Після розлучення батьків Тіффані залишилась жити в Каліфорнії, тому свого тата їй доводилось бачити нечасто. Та й мати старалась якомога ретельніше оберігати життя малолітньої доньки від папараці. Тіснішою із Дональдом Тіффані стала тоді, коли той балотувався на пост глави держави. Вона активно агітувала за батька, а на з’їзді Республіканської партії заявила: "Він завжди допомагав мені ставати кращою".

Тіффані Трамп
У своєму Instagram донька Дональда Трампа привітала його із Днем батька / Instagram / @tiffanytrump

Стосунки зі старшою сестрою – Іванкою Трамп – в іменинниці куди тепліші. Дівчата були разом на десятках публічних виходів, частенько поширюють для своїх прихильників спільні фото, а також діляться цінними порадами. Зокрема, Трамп-старша радить молодшій, як поводити себе під час інтерв'ю та що одягти на той чи інший захід.

Тіффані Трамп
Зі своєю старшою сестрою Іванкою у Тіффані справді сестринські стосунки / Your Keyword Busket

4. Перший мільйон в Instagram

Незважаючи на поки що відсутність бурхливого публічного життя, Тіффані Трамп веде активну діяльність в мережі. На сьогодні її профіль в Instagram наслідує понад мільйон підписників! Чесно кажучи, нам важко зрозуміти, чому сторінка Трамп-молодшої є настільки популярною. Адже світлинами, виставленими там, здивуєш мало кого. Секретом успіху, мабуть, є те ж прізвище, яке змушує вподобувати віртуальне життя Тіффані Трамп без зайвих роздумів. Одні з найсвіжіших фото, опубліковані в профілі, – з нинішнім коханим дівчини Майклом Булосом.

5. Коханий-мільярдер

Про нове кохання Тіффані Трамп офіційно заговорила наприкінці минулого року, виклавши в мережі спільні фото зі своїм хлопцем. Ним виявився нігерійський мільярдер Майкл Булос. Він – спадкоємець конгломерату з торгівлі обладнанням та будівельною технікою Boulos Enterprises. Судячи з того, що обоє не з бідних сімей, пару, все ж, об'єднали справжні почуття. До слова, один зі знімків у мережі молодша дочка Трампа підписала так: "Із Днем народження, Майкле! Ти наповнюєш моє життя радістю, добротою і сміхом. Завдяки тобі на моєму обличчі з’являється усмішка!" Тож сподіваємось, що cтосунки пари розвиватимуться вдало.

Тіффані Трамп
Новий обранець Тіффані Трамп – багатій Майкл Булос / Special magazine

blog_ava
Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
8724
Автор: Юлія Девда
Теги: LifeStyle Мода Зіркові дні народження Публікації Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
сьогодні 10:22 Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
Юлія Михайлова 902
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
10 жовтня 14:32 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1041
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
10 жовтня 09:06 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
207
Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
9 жовтня 21:01 Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити
Альона Захарова 952
Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
9 жовтня 19:22 Як завжди виглядати стильно, маючи 10 речей: корисні поради від Андре Тана
Юлія Михайлова 7554
Новини
Більше новин
Залиште відгук