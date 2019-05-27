У тигровому та блакитному бікіні: Ельза Госк двічі засвітила струнку фігуру

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк не припиняє доводити, що займає місце моделі в одній із найбажаніших білизняних компаній не дарма. 30-річна шведка опублікувала серію знімків, які відмінно підкреслюють її ідеальну фігуру.

Ельза Госк стала однією з почесних гостей червоної доріжки на Каннському кінофестивалі. Однак після офіційних частин модель вирішила не поспішати повертатися додому, у США, і залишилася на кілька днів у сонячних Каннах.

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"Французький ранок", – такими словами прокоментувала знаменита модель серію пікантних знімків в Instagram, які вона зробила поруч з великим басейном. У кадрі "ангел" Victoria's Secret постала у блакитному купальному костюмі з трендовими деталями – кільцями. 30-річна Ельза позувала лежачи, зігнувши ноги в колінах, а також стоячи, насолоджуючи сонячними променями.

Для другої серії звабливих кадрів Ельза Госк одягнула купальник в актуальний леопардовий принт. Також модель змінила локацію – у сексуальних позах вона фотографувалася на фоні краєвидів красивих Канн. "Канни, ви побачите цей вид", – написала під своїми знімками струнка модель.