У тигровому та блакитному бікіні: Ельза Госк двічі засвітила струнку фігуру

470 Читать новость на русском
Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк не припиняє доводити, що займає місце моделі в одній із найбажаніших білизняних компаній не дарма. 30-річна шведка опублікувала серію знімків, які відмінно підкреслюють її ідеальну фігуру.

Ельза Госк стала однією з почесних гостей червоної доріжки на Каннському кінофестивалі. Однак після офіційних частин модель вирішила не поспішати повертатися додому, у США, і залишилася на кілька днів у сонячних Каннах.

Читайте також: Ельза Госк засвітила інтимні частини тіла у спокусливому вбранні: фото

"Французький ранок", – такими словами прокоментувала знаменита модель серію пікантних знімків в Instagram, які вона зробила поруч з великим басейном. У кадрі "ангел" Victoria's Secret постала у блакитному купальному костюмі з трендовими деталями – кільцями. 30-річна Ельза позувала лежачи, зігнувши ноги в колінах, а також стоячи, насолоджуючи сонячними променями.

Для другої серії звабливих кадрів Ельза Госк одягнула купальник в актуальний леопардовий принт. Також модель змінила локацію – у сексуальних позах вона фотографувалася на фоні краєвидів красивих Канн. "Канни, ви побачите цей вид", – написала під своїми знімками струнка модель.

 

blog_ava
Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента
27 травня
5633
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ельза Госк Victoria's Secret Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
27 травня 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 459
"Аладдін": килим, лампа, три бажання
27 травня 12:31 "Аладдін": килим, лампа, три бажання
Юлія Ліпенцева 657
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
26 травня 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
24020
Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
26 травня 16:30 Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт
Юлія Михайлова 2673
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
26 травня 13:30 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2667
Новини
Більше новин
Залиште відгук