У толстовці та на підборах: одягнися на прогулянку, як Хейлі Бібер
22-річна модель та дружина співака Джастіна Бібера Хейлі (прізвище до заміжжя якої було Болдуін) є іконою стилю у street-style образах, адже часто вона поєднує модні тренди з комфортним одягом.
Новоспечена дружина Бібера потрапила в об'єктиви папараці у Нью-Йорку. Саме у цьому місті 6 травня відгримів бал Met Gala 2019, на якому Хейлі продемонструвала ніжний та розкішний образ з акцентом на оголену спину.
Читайте також: Селена або Хейлі: Джастін Бібер неочікувано зізнався у коханні до екс-дівчини
Як виглядала Хейлі Бібер на Met Gala 2019:
Для денної прогулянки у великому місті, 7 травня, модель підготувала яскравий та оригінальний look. Хейлі одягнула червоне пальто із зебровим принтом, яке доповнила джинсами, чорною толстовкою, сумкою Jасquemus та окулярами Сelinе. Ефектно дивилися чорні туфлі з колекції Balenciaga, під які Бібер приміряла шкарпетки у горошок.
Хейлі Бібер / Getty Images
Хейлі Бібер / Getty Images
Вибір редакції
-
Невинний до доказів вини, – Мадонна заступилася за Джексона після звинувачень у педофіліїсьогодні , 10:29
-
Телефонують з особистих номерів моєї команди, – Оля Цибульська стала жертвою аферистів7 травня , 17:21
-
З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї7 травня , 14:55