У толстовці та на підборах: одягнися на прогулянку, як Хейлі Бібер

22-річна модель та дружина співака Джастіна Бібера Хейлі (прізвище до заміжжя якої було Болдуін) є іконою стилю у street-style образах, адже часто вона поєднує модні тренди з комфортним одягом.

Новоспечена дружина Бібера потрапила в об'єктиви папараці у Нью-Йорку. Саме у цьому місті 6 травня відгримів бал Met Gala 2019, на якому Хейлі продемонструвала ніжний та розкішний образ з акцентом на оголену спину.

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Як виглядала Хейлі Бібер на Met Gala 2019:

Для денної прогулянки у великому місті, 7 травня, модель підготувала яскравий та оригінальний look. Хейлі одягнула червоне пальто із зебровим принтом, яке доповнила джинсами, чорною толстовкою, сумкою Jасquemus та окулярами Сelinе. Ефектно дивилися чорні туфлі з колекції Balenciaga, під які Бібер приміряла шкарпетки у горошок.



Хейлі Бібер / Getty Images



Хейлі Бібер / Getty Images