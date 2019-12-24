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У топі і шкіряній мініспідниці: Джамала здивувала відвертим образом у стилі Аріани Гранде

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Джамала показала серію сексуальних фото / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала зазвичай обирає стильні та скромні вбрання. Однак 24 грудня вона вирішила проекспериментувати та показати образ у стилі американської артистки Аріани Гранде.

Відповідні знімки вона розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. Джамала приміряла рожеву мініспідницю з екошкіри, чорний сітчастий топ та колготи. Співачка вирішила додати укорочений пуховик, який дуже полюбляє носити Аріана Гранде. Ботфорти, сплетене волосся у хвіст та макіяж зі стрілками завершили спокусливий образ Джамали. 

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Несподіваний образ Джамали
Несподіваний образ Джамали / Instagram / @jamalajaaa

Вже у дописі знаменита українка пояснила, що часто читає нарікання від хейтерів, що зірки чудово виглядають тільки завдяки великому гардеробу та своєму багатству. Незадовго до Нового року Джамала вирішила спростувати цю думку, створивши бюджетний образ у стилі Аріани Гранде. 

"Багато разів чула і читала коментарі: "Звичайно, зіркам легко красиво і оригінально одягатися, у них же багато грошей!" Спростую цю заяву... У цьому році вирішила порадувати вас чимось незвичайним і для запису нашого новорічного привітання вибрала образ Аріани Гранде. Попросила стиліста скласти мені look, але з умовою, що всі речі повинні бути з секонд-хенду або комісійних магазинів", – поділилась Джамала. 

Джамала приміряла спекотний образ Аріани Гранде
Джамала приміряла спекотний образ Аріани Гранде / Instagram / @jamalajaaa

За словами артистки, на вбрання її стиліст витратила 2 тисячі гривень. Найдорожчими виявились ботфорти, вартість яких склала 900 гривень. У зухвалому образі Джамала закликала не соромитись купувати вживані речі та бути "свідомим покупцем".

"Сподіваюся, мій досвід надихне вас! Мені здається, мода зараз настільки толерантна, секонд це або відомий бренд – не має значення! Головне, щоб ви почувалися зіркою вечора! Не соромтеся одягатися в комісійних магазинах, дарувати свої речі друзям і тим, кому вони ще знадобляться. Особисто я – за усвідомлене споживання! Не хочу, щоб наша Земля перетворилася на звалище", – додала вона. 

Джамала приміряла спокусливе вбрання
Джамала приміряла спокусливе вбрання / Instagram / @jamalajaaa

Перетворення Джамали в Аріану Гранде
Перетворення Джамали в Аріану Гранде / Instagram / @jamalajaaa

Сексуальна Джамала
Сексуальна Джамала / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Новини України Стиль і мода Джамала
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