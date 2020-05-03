У топі та мінішортах: Міс Всесвіт Олівія Калпо показала фігуру у відвертому вбранні

27-річна американська модель чудово виглядає на карантині та ретельно слідкує за своєю фігурою. Проте Олівія Калпо, як і більшість знаменитостей, звикла до світських заходів та розкішного відпочинку. Так, зірка опіблікувала ностальгічне фото з яхти, на якому постала у мінішортах та білому топі.

В інстаграм-профілі навіть в режимі ізоляції Олівії Калпо вдається розважити аудиторію новими кадрами з власного маєтку. Проте володарка титулу "Міс Всесвіт 2012", як і більшість людей по всьому світу, засумувала за звичним ритмом життя. Саме тому знаменитість публікує архівні кадри зі своєї галереї, які нагадують їй про незабутні моменти докарантинного періоду.

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На світлині Олівія Калпо насолоджується морською прогулянкою на яхті. Для відпочинку в сонячний день вона обрала вбрання, яке відмінно підкреслило її струнку фігуру та не створювало зайвого дискомфорту в спеку. На ній білий топ, який ледь прикриває груди, та джинсові мінішорти. Відвертий образ підкреслив її тонку талію та довгі ноги.

Не меншого значення модель приділила й аксесуарам. Вона обрала клатч яскравого червоного кольру, який розмістила на поясі. Він гармонійно поєднувався з макіяжем зірки, з акцентом на насичених червоних губах. Невід'ємною частиною аутфіту стали й масивні сережки-кільця та золотисті окуляри. Волосся Олівія Калпо заплела у два невеликих колоски, які також внесли свою родзинку в образ.