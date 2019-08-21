У топі та пишній спідниці: дружина Вілла Сміта вразила публічним виходом

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Джада Пінкетт-Сміт
Джада Пінкетт-Сміт / www.gettyimages.com

Запальна дружина Вілла Сміта вкотре зуміла привернути увагу ЗМІ ефектним виходом на червону доріжку. Джада Пінкетт-Сміт взяла участь у кінопрем'єрі, одягнувши топ та об'ємну спідницю з розрізом.

У Лос-Анджелесі відбулась очікувана прем'єра фільму "Падіння янгола" (Angel Has Fallen), в якій головну роль зіграв Джаред Батлер. На червоній доріжці з'явилось чимало акторів, що долучились до створення кінострічки. Зокрема, 47-річна  Джада Пінкетт-Сміт.

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Для особливого виходу акторка обрала досить відверте вбрання, яке привернуло увагу журналістів. Перед камерами вона постала у топі та спідниці з чималим розрізом на нозі. Вбрання Джада Пінкетт-Сміт доповнила босоніжками на підборах та прикрасами. Сплетене у пучок волосся та макіяж з акцентом на очі завершили її стильний look.

На прем'єрі фільму "Падіння янгола" Джада Пінкетт-Сміт залюбки позувала перед фотографами, демонструючи свою струнку фігуру. Окрім цього, акторка зробила кілька знімків зі своїм колегою по кінострічці Джаредом Батлером. 

Джада Пінкетт-Сміт у Лос-Анджелесі
Джада Пінкетт-Сміт у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images 

Запальна дружина Вілла Сміта
​Запальна дружина Вілла Сміта / Фото: Getty Images

Джаред Батлер і Джада Пінкетт-Сміт на кінопрем'єрі
Джаред Батлер і Джада Пінкетт-Сміт на кінопрем'єрі / Фото: Getty Images

Що відомо про фільм "Падіння янгола"? 
Довгоочікуваний бойовик, прем'єра якого в Україні запланована на 22 серпня 2019 року. У центрі сюжету – історія агента секретної служби, якого звинувачують у плануванні замаху на президента. Щоб захистити себе та викрити реальну терористичну загрозу для держави, головному герою доведеться не тільки переховуватись, але й обхитрувати власне агентство та ФБР.

Фільм "Падіння янгола" є продовженням бойовиків "Падіння Олімпу" та "Падіння Лондона". Головну роль режисер Рік Роман Во запропонував незмінному актору триквелу – Джареду Батлеру. Окрім цього, у фільмі кіномани зможуть побачити Тіма Блейка Нельсона, Моргана Фрімана, Пайпер Перабо, Ніка Нолті, Джаду Пінкетт Сміт.

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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