У топі та приталеній спідниці: Тіна Кароль засвітила ефектне вбрання

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Тіна Кароль у США
Тіна Кароль у США / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль є улюбленицею мільйонів меломанів. Однак не тільки приголомшливий голос артистки та її чуттєві пісні підкорюють прихильників. Тіна Кароль вражає своїми буденними та сценічними образами.

Днями поп-діва вітчизняного шоу-бізнесу показала новинку зі свого гардеробу – блакитну сукню від легендарного бренду Dolce & Gabbana. У стильному образі Тіна Кароль виступила на фестивалі у Білорусі.

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Однак це не єдина обновка у гардеробі звабливої артистки. У мережі 34-річна Тіна Кароль показала ефектний літній образ. Перед камерою вона позувала у тілесному топі та приталеній міді-спідниці з трендовим анімалістичним принтом. До буденного образу Тіна Кароль підібрала білосніжні кросівки. Вечірній літній образ підкреслив ідеальну фігуру зірки.

Ефектне фото знаменита українка зробила під час поїздки до США. Позувала тендітна Тіна Кароль на фоні сріблястого фургона із сигнальним написом "Stop".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Автором зйомки була український фотограф Аліна Симоненко, яка емігрувала до США. Дівчина вже показала пікантні світлини Тіни Кароль, зроблені на пляжі в Каліфорнії. Та, мабуть, фотограф вмовила співачку не тільки на гарячі фото, але й зробила кадри на вулицях Лос-Анджелеса.

Мрії збуваються! Завжди хотіла зробити фотопроект з Тіною Кароль в Америці. Я щаслива, що Тіна його підтримала. Далі – більше,
– анонсувала Аліна Симоненко.

У мережі вже з'явились кадри із бекстейджа пікантної зйомки Тіни Кароль. Співачка розмістила їх в Instagram-Stories, а вони миттєво опинились у її фан-групі.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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