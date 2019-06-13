У топі з глибоким декольте: Оля Фреймут зачарувала мережу стильним фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна 37-річна українська телеведуча Ольга Фреймут неодноразово демонструє свій елегантний та вишуканий стиль. У соціальних мережах зірка показала рідкісне стильне фото у машині.

Новий знімок Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині Ольга позує у брючному костюмі пудрового кольору з топом-бюстьє молочного кольору. Доповнює образ акуратна зачіска та легкий макіяж.

У підписі телеведуча процитувала слова психолога "соціальних мереж" Геніма Суніма.

Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження – спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення – спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор – спершу вимкни свій телевізор.
Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій,
– йдеться у коментарі до фото.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Напередодні Оля Фреймут написала свої правила стилю, порекомендувавши робити ставки на однотонне вбрання. За її словами, монохромність є "гарним тлом Вашому личку".

Ніякого епатажу. За фріковим виглядом завжди ховається бажання хоч якось привернути до себе увагу. І нерозрадна самотність,
– зазначила Фреймут.

Також зірка рекомендує підбирати одежу згідно зі своїм розміром. Авторка книги про етикет запевняє, що "надто тісне та куце вбрання виглядає вульгарно, а велике – неохайно".

Наступне місце у переліку її рекомендацій посів одяг з натуральних тканин, а також відверто зізналася, що носить свої сукні по 10 років, тому що вважає безвідповідальним купувати плаття кожного сезону.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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