У тренчі і джинсах: Емілія Кларк показала, як виглядати стильно і комфортно в прохолодну погоду
Популярна акторка, зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк, яка 23 жовтня відсвяткувала своє 33-річчя, показала стильний casual-образ у Нью-Йорці.
На Манхеттені у вівторок, 29 жовтня, запланована прем'єра нового романтичного фільму "Останнє різдво", у якому Емілія зіграла головну роль.
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Відтак акторка прибула у Нью-Йорк, щоб представити картину. А вранці понеділка, 28 жовтня, на знаменитість очікували фанати поблизу готелю. Відтак Кларк влаштувала автограф-сесію та поспілкувалася з шанувальниками.
Для виходу на вулицю Емілія підготувала стильний "аутфіт", який складається з елементів базового гардероба: біла футболка, джинси і класичний довгий тренч.
Свій образ актриса доповнила об'ємною сумкою та коричневими ботильйонами.
Емілія Кларк / BACKGRID / Daily Mail
Емілія Кларк / BACKGRID / Daily Mail
Емілія Кларк / BACKGRID / Daily Mail
Емілія Кларк / BACKGRID / Daily Mail