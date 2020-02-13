24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У трендовому пальті та яскравих штанах: Олена Зеленська відвідала виставку у Києві

0
Олена Зеленська в Києві / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді України активно цікавиться мистецькими проєктами в Україні. Днями вона відвідала інтерактивну виставку, яка приголомшила Олену Зеленську. Окрім цього, під час публічного виходу модниця вкотре довела, що стежить за трендами.

У столиці продовжується показ виставки Ukraine WOW, яка в інтерактивному полі показує всю красу і велич держави. Мистецький захід не оминула увагою і Олена Зеленська, яка на офіційних сторінках у мережі поділилась з прихильниками враженнями від світської події. Віртуальна мандрівка, за словами першої леді України, допомогла їй поринути у дитячі спогади та насолодитись красою туристичних локацій. 

⠀Дивіться також: Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська

"Здійснити уявну мандрівку потягом зі Сходу на Захід і водночас отримати можливість на мить повернутися в дитинство й згадати, якою ж шаленою пригодою була звичайнісінька зараз для нас, дорослих, подорож залізницею. Або протестувати сучасні мультимедійні технології в дії. Навіть у тих, хто боїться висоти, є шанс "піднятися" на оглядовий майданчик "Батьківщини-матері" – віртуально та абсолютно безпечно. За 10 хвилин промчати 1646 кілометрів від Ужгорода до Лисичанська, побувати в "Тунелі кохання", стати голосом героя українського мультфільму й почути, як звучать села України, – тут можливо все!" – із захватом написала Олена Зеленська. 

Олена Зеленська відвідала інтерактивну виставку
Олена Зеленська відвідала інтерактивну виставку / Пресслужба

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Пресслужба 

Окрім цього, перша леді України зізналась, що з усіх інсталяцій їй найбільше сподобалась копія чарівного будиночка художниці з Херсонщини Поліни Райко та кімната з "кримськими історіями". 

Ukraine WOW – це ще одна нагода відкривати для себе рідну країну знову й знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!
– додала вона. 

Олена Зеленська на виставці в Києві
Олена Зеленська на виставці в Києві / Пресслужба 

Та не тільки сам візит на інтерактивну виставку привернув увагу ЗМІ, але й образ Олени Зеленської. Для світського виходу перша леді обрала улюблені червоні штани вільного крою, до яких підібрала темну водолазку та пальто oversize блакитного кольору. Всі речі, які вміло скомпонувала Олена Зеленська, є головними трендами сезону. Тому модниця вкотре довела, що знає всі новинки фешн-індустрії. 

Ефектний образ Олени Зеленської
Ефектний образ Олени Зеленської / Пресслужба

Перша леді України
Перша леді України на приватній екскурсії / Пресслужба

Олена Зеленська
Олена Зеленська відвідала Ukraine WOW / Пресслужба 

Перша леді України Олена Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська / Пресслужба 

Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку
сьогодні
5723
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Олена Зеленська Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 лютого 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 1497
11 лютого 20:29 Де відсвяткувати День Валентина в Україні: найромантичніші місця
Альона Захарова 900
11 лютого 18:37 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 13658
11 лютого 18:26 "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)": дівчачий Дедпул на мінімалках
Юлія Ліпенцева 551
11 лютого 17:36 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 1776
Новини
Більше новин
Залиште відгук