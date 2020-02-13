У трендовому пальті та яскравих штанах: Олена Зеленська відвідала виставку у Києві

Перша леді України активно цікавиться мистецькими проєктами в Україні. Днями вона відвідала інтерактивну виставку, яка приголомшила Олену Зеленську. Окрім цього, під час публічного виходу модниця вкотре довела, що стежить за трендами.

У столиці продовжується показ виставки Ukraine WOW, яка в інтерактивному полі показує всю красу і велич держави. Мистецький захід не оминула увагою і Олена Зеленська, яка на офіційних сторінках у мережі поділилась з прихильниками враженнями від світської події. Віртуальна мандрівка, за словами першої леді України, допомогла їй поринути у дитячі спогади та насолодитись красою туристичних локацій.

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"Здійснити уявну мандрівку потягом зі Сходу на Захід і водночас отримати можливість на мить повернутися в дитинство й згадати, якою ж шаленою пригодою була звичайнісінька зараз для нас, дорослих, подорож залізницею. Або протестувати сучасні мультимедійні технології в дії. Навіть у тих, хто боїться висоти, є шанс "піднятися" на оглядовий майданчик "Батьківщини-матері" – віртуально та абсолютно безпечно. За 10 хвилин промчати 1646 кілометрів від Ужгорода до Лисичанська, побувати в "Тунелі кохання", стати голосом героя українського мультфільму й почути, як звучать села України, – тут можливо все!" – із захватом написала Олена Зеленська.



Олена Зеленська відвідала інтерактивну виставку / Пресслужба



Олена Зеленська / Пресслужба

Окрім цього, перша леді України зізналась, що з усіх інсталяцій їй найбільше сподобалась копія чарівного будиночка художниці з Херсонщини Поліни Райко та кімната з "кримськими історіями".

Ukraine WOW – це ще одна нагода відкривати для себе рідну країну знову й знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!

– додала вона.



Олена Зеленська на виставці в Києві / Пресслужба

Та не тільки сам візит на інтерактивну виставку привернув увагу ЗМІ, але й образ Олени Зеленської. Для світського виходу перша леді обрала улюблені червоні штани вільного крою, до яких підібрала темну водолазку та пальто oversize блакитного кольору. Всі речі, які вміло скомпонувала Олена Зеленська, є головними трендами сезону. Тому модниця вкотре довела, що знає всі новинки фешн-індустрії.



Ефектний образ Олени Зеленської / Пресслужба



Перша леді України на приватній екскурсії / Пресслужба



Олена Зеленська відвідала Ukraine WOW / Пресслужба



Перша леді України Олена Зеленська / Пресслужба