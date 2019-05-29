У твідовій жилетці від Zara і стильних кюлотах: королева Летиція здійснила офіційний вихід

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Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

46-річна королева Іспанії та її чоловік Філіп VI здійснили офіційний вихід в один із університетів Мадриду. Для появи перед фанатами Її Величність Летиція одягнула акцентне вбрання від мас-маркету іспанського бренду.

Королівське подружжя стало почесними гостями благодійного заходу, який відбувався в одному з університетів Мадриду. Летиція та Філіп VI подарували 120 студентам стипендії, за допомогою яких вони зможуть отримати освіту в найпрестижніших навчальних закладах.

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На офіційний захід королева Летиція одягнула стильне вбрання. Вона точно змогла зачарувати студенток-модниць своїм зовнішнім виглядом. Вона обрала трендові кюлоти пудрового відтінку та подовжену жилетку з твідової тканини. Що цікаво, "верх" її образу був іспанського бренду Zara, який відносять до мас-маркету. 46-річна королева довершила образ світлими човниками з відкритою п'яткою від Steven Madden і білим клатчем.

Королева Летиція
Король Філіп VI і Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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