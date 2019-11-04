У твідовому пальто від Chanel: Марго Роббі стильно презентувала фільм "Секс-бомба"

Оскільки відома голлівудська акторка Марго Роббі є амбасадором Chanel, то для виходу в світ вона часто віддає перевагу образам саме від цієї марки. Тим паче, якщо попереду такий важливий вечір, як пресконференція нового фільму зі своєю участю.

Здається, лише нещодавно відгриміла прем'єра фільму "Одного разу в Голлівуді", в якому Марго Роббі заграла роль легендарної Шерон Тейт, а вже за кілька місяців вона представляє свою нову роботу – драматичну картину "Секс-бомба" ("Скандал").

Читайте також: Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок 2019 року за версією журналу MAXIM

Прем'єра стрічки з Марго Роббі у головних ролях відбулася днями у Беверлі-Гіллз, що в Каліфорнії, у престижному готелі Four Seasons. На зустріч із пресою голлівудська зірка прийшла у темному total look, який складався з одягу виключно від бренду Chanel.

На ній було довге твідове пальто з впізнаваними деталями, зокрема, виріз, крій та фасон. А з-під стильного верхнього одягу виднілася чорна сукня з логотипами відомої французької марки. Образ довершили масивні сережки з темним камінням та чорні босоніжки з тонкими смужками.



Марго Роббі / Getty Images



Марго Роббі / Getty Images