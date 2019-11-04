У твідовому пальто від Chanel: Марго Роббі стильно презентувала фільм "Секс-бомба"

601 Читать новость на русском
Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images

Оскільки відома голлівудська акторка Марго Роббі є амбасадором Chanel, то для виходу в світ вона часто віддає перевагу образам саме від цієї марки. Тим паче, якщо попереду такий важливий вечір, як пресконференція нового фільму зі своєю участю.

Здається, лише нещодавно відгриміла прем'єра фільму "Одного разу в Голлівуді", в якому Марго Роббі заграла роль легендарної Шерон Тейт, а вже за кілька місяців вона представляє свою нову роботу – драматичну картину "Секс-бомба" ("Скандал").

Читайте також: Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок 2019 року за версією журналу MAXIM

Прем'єра стрічки з Марго Роббі у головних ролях відбулася днями у Беверлі-Гіллз, що в Каліфорнії, у престижному готелі Four Seasons. На зустріч із пресою голлівудська зірка прийшла у темному total look, який складався з одягу виключно від бренду Chanel.

На ній було довге твідове пальто з впізнаваними деталями, зокрема, виріз, крій та фасон. А з-під стильного верхнього одягу виднілася чорна сукня з логотипами відомої французької марки. Образ довершили масивні сережки з темним камінням та чорні босоніжки з тонкими смужками.

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images 

Марго Роббі
Марго Роббі / Getty Images 

blog_ava
В Україні прогнозують землетрус: як діяти та що робити
сьогодні
21770
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Марго Роббі Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують
3 листопада 09:26 Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують
Анастасія Манюхіна 1784
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
1 листопада 20:15 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 337
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
1 листопада 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 1545
Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
1 листопада 11:39 Геловін-2019: які шокуючі та несподівані образи обрали зірки у вечір "всіх святих" – фотогалерея
Уляна Журба 1896
Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
1 листопада 11:10 Королева Геловіну Гайді Клум: 6 вражаючих перевтілень супермоделі
Юлія Девда 1351
Новини
Більше новин
Залиште відгук