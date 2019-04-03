У ванні з піною: Леся Нікітюк поділилась звабливими фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась грайливими селфі у ванні. Зірка опублікувала відповідні фото в Instagram, чим розбурхала мережу.

Тривалі зйомки та участь у низці відомих телепроектів, зокрема, "Хто зверху?" та "Хто проти білявок?", забирають у Лесі Нікітюк багато часу. Однак попри насичені будні вона з легкістю поєднує все з веденням свого блогу. Тому запальна телеведуча часто хизується пікантними кадрами.

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Днями вона опублікувала чергові фото в Instagram, які розбурхали мережу. Перед камерою Леся Нікітюк постала голою у ванні, а її інтимні місця прикривала піна. Легкий макіяж, засмагла шкіра та мокре волосся додали пікантності знімкам.



Леся Нікітюк оголилась / Instagram / @lesia_nikituk

Навіть до такого гарячого допису Леся Нікітюк додала гумору. На іншому фото телеведуча зробила вуси з піни, розсмішивши користувачів мережі.

1 або 2? Голосуйте, якщо 2, то відрощую і ходжу завтра цілий день, – кумедно написала Леся Нікітюк.

Десятки підписників блогу зірки засипали її компліментами та взяли участь у голосуванні. До своєрідного флешмобу у мережі долучився і український виконавець Сергій Бабкін, який підтримав курйозну пропозицію Лесі Нікітюк щодо відрощування вусів.



Леся Нікітюк у ванні / Instagram / @lesia_nikituk