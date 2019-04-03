У ванні з піною: Леся Нікітюк поділилась звабливими фото

1143 Читать новость на русском
Сексуальна Леся Нікітюк
Сексуальна Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась грайливими селфі у ванні. Зірка опублікувала відповідні фото в Instagram, чим розбурхала мережу.

Тривалі зйомки та участь у низці відомих телепроектів, зокрема, "Хто зверху?" та "Хто проти білявок?", забирають у Лесі Нікітюк багато часу. Однак попри насичені будні вона з легкістю поєднує все з веденням свого блогу. Тому запальна телеведуча часто хизується пікантними кадрами. 

Читайте також: Леся Нікітюк приголомшила стрункою фігурою в купальнику: пікантне фото

Днями вона опублікувала чергові фото в Instagram, які розбурхали мережу. Перед камерою Леся Нікітюк постала голою у ванні, а її інтимні місця прикривала піна. Легкий макіяж, засмагла шкіра та мокре волосся додали пікантності знімкам. 

Леся Нікітюк оголилась
Леся Нікітюк оголилась / Instagram / @lesia_nikituk

Навіть до такого гарячого допису Леся Нікітюк додала гумору. На іншому фото телеведуча зробила вуси з піни, розсмішивши користувачів мережі. 

1 або 2? Голосуйте, якщо 2, то відрощую і ходжу завтра цілий день, – кумедно написала Леся Нікітюк. 

Десятки підписників блогу зірки засипали її компліментами та взяли участь у голосуванні. До своєрідного флешмобу у мережі долучився і український виконавець Сергій Бабкін, який підтримав курйозну пропозицію Лесі Нікітюк щодо відрощування вусів.

Леся Нікітюк у ванній
Леся Нікітюк у ванні / Instagram / @lesia_nikituk

blog_ava
Зеленський викликав Порошенка на дебати: відео
сьогодні
25843
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
сьогодні 11:16 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 1268
День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
1 квітня 15:03 День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
2805
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1 квітня 14:17 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
351
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
1 квітня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 6773
Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
31 березня 19:11 Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
6745
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук