У вбитого репера XXXTentacion народився син

Колишня дівчина американського репера XXXTentacion, який був застрелений 18 червня цього року, Дженезис Санчес народила сина від нього 27 січня.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Дженезис, яка народила хлопчика через 7 місяців після смерті співака, назвала хлопчика Гек'юм (Gekyume). Зазначається, що це ім'я придумав сам XXXTentacion. Слово "гек'юм" означає "інший рівень свідомості" або новий "всесвіт думки".

Раніше про вагітність коханої репера повідомила його матір Клеопатра Бернард на своїй сторінці в Instagram. Жінка написала під знімком з УЗД, що майбутня дитина стане останнім подарунком її сина.

XXXTentacion і Дженезис Санчес: дивіться фото

До слова, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

Хто такий XXXTentacion?Американський репер (справжнє ім'я – Джасей Дуейн Онфрой) мав проблеми із законом через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.



XXXTentacion записав два повноформатних альбоми.