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У вбранні з анімалістичним принтом: вишуканий образ королеви Летиції

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Королева Летиція / Getty Images

Королева Іспанії завжди перебуває під пильним поглядом світових фешн-експертів. Вона демонструє беззаперечний стиль під час кожного офіційного виходу. Не стала винятком чергова робоча поїздка до міста Есіха, для якої Летиція обрала вбрання від Victoria Beckham.

Сьогодні, 6 лютого, подружжя правлячого монарха Іспанії Філіпа VI відправилося до міста Есіха. Королева Летиція, яка завжди підтримує чоловіка на офіційних заходах та урочистих прийомах, не зрадила власним принципам й цього разу. Під час візиту їх радо вітала публіка. 

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Цього разу для робочої поїздки Летиція обрала вбрання від преміальних світових будинків мод. Так, у сонячній провінції Севілья вона постала у шовковій сорочці та спідниці довжини міді з анімалістичним принтом у чорно-білих відтінках. Дизайнером такого легкого образу виступила британська модельєрка та засновниця бренду Victoria Beckham.  

Елегантний аутфіт королева Іспанії доповнила досить стриманими аксесуарами, одягнувши чорно-білі сережки. Темне взуття на високій шпильці гармоніювало з сорочкою та спідницею. Завершив look денний макіяж та незмінна легка укладка. 


Кролева Летиція під час візиту в місті Есіха / Getty Images


Кролева Летиція під час візиту в місті Есіха / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Модні бренди
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