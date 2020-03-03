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У вбранні з тропічним принтом: Дженніфер Лопес приміряла головний тренд весни-літа 2020

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Дженніфер Лопес на показі Versace / Фото: Getty Images

Знаменита американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відома гарним відчуття стилю та смаком в одязі. Днями зірка позувала на модному показі Versace, де продемонструвала головний тренд цього сезону – тропічний принт.

Джей Ло для багатьох є справжньою іконою стилю, вона завжди виглядає неперевершено на світських заходах, світові бренди прагнуть, щоб вона представляла їхній одяг. Зіркова левиця не одноразово виходила на публіку у вбранні від Versace. Під час крайнього показу Дженніфер показала головний тренд цієї весни.

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На подіумі знаменитість постала у відвертій сукні з тропічним принтом. Це вже не вперше зірка обирає саме таке брання. Раніше у схожому одязі вона виступала на концертах та обирала такі яскраві речі для повсякденних прогулянок.

Відомий український дизайнер зазначив, що саме тропічний принт буде одним із найактуальніших весною-літом 2020 року.

Тропічний принт! Сподіваюся, пам'ятають ефектну появу Дженніфер Лопес в тропічному платті від Versace? Ось-ось! Головний тренд майбутнього літа був визначений моментально. Мотузка замість пояса! Ну звичайно! Як джунглі без мотузки? Саме вона стане головним аксесуаром цієї весни! Ідеально як під елегантне плаття, так і під утилітарний комбінезон,
– розповів модельєр.

На обличчі в Лопес бачимо макіяж в природних тонах, в якому виділені очі. Волосся зірки зібране у високий хвіст.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес на показі Versace / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес на показі Versace весна-літо 2020 / Фото: Getty Images

Пропонуємо згадати минулі виходи улюблениці мільйонів у яскравих образах від Versace, окрасою яких став тропічний принт.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес під час туру у 2014 році / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у вбранні від Versace у 2019 році / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
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