У вбранні за майже 3 тисячі доларів: Меланія Трамп відвідала засідання Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку триває одна з найочікуваніших політичних подій – засідання Генасамблеї ООН. На заході вже встигли виступити знамениті політики, серед яких – Президент США Дональд Трамп. Підтримати чоловіка у такий день прийшла чарівна Меланія, яка засвітила досить дороге вбрання.

Дональд і Меланія Трамп у Нью-Йорку Як відомо, виступ Дональда Трампа відбувся 24 вересня. За традицією, перед оприлюдненням своєї доповіді глава Білого дому та його чарівна дружина Меланія взяли участь у фотоколі. На спілкування з журналістами у президентського подружжя було обмаль часу, відтак після кількох знімків та запитань вони одразу ж вирушили у зал засідання Генасамблеї ООН, де перша леді зайняла скромне місце позаду високоповажних гостей.

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Однак не тільки така скромна поведінка привернула увагу ЗМІ. Журналісти LifeStyle 24 відзначили стильний образ, який перша леді США підібрала для особливої події. Перед камерами Меланія Трамп постала у світлому тренчі від легендарного бренду Gucci. Вартість вбрання оцінюють у близько 3 тисячі доларів. Свій образ знаменита модниця доповнила світлою сукнею, яка виднілась з-під верхнього одягу, та взуттям на підборах.



Дональд і Меланія Трамп у Нью-Йорку / Instagram / @flotus



Меланія Трамп у залі Генасамблеї ООН / Instagram / @flotus



Меланія Трамп на Генасамблеї ООН / Getty Images

Згідно із кадрами, які з'явились у мережі, упродовж всієї події Меланія Трамп була дуже зосереджена та виглядала дещо стурбовано. І для цього, звісно, є причина. Громаські засудила Дональда Трампа за невдалий публічний жарт. Президент написав, що 16-річна екоактивістка Грета Тунберг "схожа на дуже щасливу дівчинку, яка чекає на світле і чудове майбутнє". Водночас школярка привернула увагу на проблеми зі зміною клімату, заявивши, що бездіяльність призведе до масово вимирання людей.

Чимало людей звернулись до Меланії Трамп вплинути на свого чоловіка, адже перша леді втілює проєкт проти булінгу у школі та будь-яких цькувань. Наразі представниця Білого дому не прокоментувала масові звернення та вирішила підтримати президента.

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