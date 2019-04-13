У вбранні зі сміливим декольте: Жозефін Скрівер прикрасила обкладинку глянцю

Данська модель Жозефін Скрівер, яка зовсім скоро стане дружиною американського виконавця Bohnes, знялася для обкладинки травневого випуску глянцевого журналу Marie Claire.

Фото з обкладинки Жозефін опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі Скрівер повідомила, що травневий випуск глянцю вийде у продаж з 16 квітня. Натомість електронна версія стане доступною після 14 квітня.

"Я вдячна бути частиною цієї красивої історії", – додала вона.

На обкладинці модель позує в яскраво-рожевих широких штанях та червоній блузі з плісованими рукавами і глибоким декольте. Темно-синій пояс робить вдалий акцент на стрункій фігурі Жозефін. Звабливий образ Скрівер завершує нюдовий макіяж та злегка вологе волосся, зачесане назад.



Жозефін Скрівер / Marie Claire / Instagram / @josephineskriver