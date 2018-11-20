У вечірній сукні та без спідньої білизни: Демі Роуз поділилась сексуальними знімками

23-річна британська модель похизувалась тонкою талією та пишним бюстом. Демі Роуз прихильниця сексуальних образів та відвертих суконь, тому часто ділиться еротичними знімками в мережі.

Британська модель публікує на своїй сторінці в Instagram знімки зі всіх світських заходів, які відвідує. Для кожного виходу на публіку Демі Роуз підбирає нове та дуже сексуальне вбрання.

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Для передріздвяної вечірки в Лондоні модель обрала синю довгу сукню без бретелей. Завдяки відкритому декольте складно не помітити пишний бюст британки, який вона відверто демонструє перед публікою. Ще одна відверта деталь плаття – розпірка від стегна. На одному зі знімків Демі позувала перед камерою стороною, що дозволило помітити відсутність спідньої білизни під сукнею.



Демі Роуз на вечірці в Лондоні / Instagram @demirosemawby



Демі Роуз на вечірці в Лондоні / Instagram @demirosemawby

Декілька днів перед вечіркою 23-британка опублікувала знімок з іншого світського заходу, на який вона прийшла у сексуальному комплекті. Він складався з міні-спідниці та короткого топу зі шнурівкою на грудях.