У ведучої Алли Мазур виявили онкологію: подробиці

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Алла Мазур
Алла Мазур / Фото з відкритих джерел

54-річна українська журналістка Алла Мазур повідомила, що у неї виявили злоякісну пухлину. Телеведуча "ТСН" заявила, що боротьба почалася, і вона вже відчула: "шлях не буде легким".

Про це журналістка написала на своїй сторінці у фейсбуці. Алла Мазур, яка є автором і ведучою інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень", закликала усіх ставитись до себе уважно, знаходити час і перевірятися. "Бажано – кількома способами. І навіть в кількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають", – наголосила найпопулярніша українська телеведуча.

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"У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я – починаю боротися", – повідомила Мазур.

Алла розповіла, що в певний час піймала себе на бажанні закритися в собі і спершу так робила, але вирішила, що не можно боятися та розповіла про хворобу.

Вдячна собі, що таки знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію: виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам з ТСН, готовим підставити плече у важку хвилину,
– написала телеведуча.

Мазур додала, що розказує це, щоб надихнути кожну українську жінку – особливо після 45-ти років – проходити профілактичний огляд хоча б раз в рік.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові хвороби Новини LifeStyle
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