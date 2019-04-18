У Великій Британії вбили зірку фільму на "На голці 2" Бредлі Велша

467 Читать новость на русском
Загинув Бредлі Велш
Загинув Бредлі Велш / Twitter / @Irvine Welsh ‏

У Шотландії, Велика Британія, жорсткого вбили кіноактора Бредлі Велша. Його застрелили в місті Единбург 17 квітня. Чоловік помер на місці події, а обставини вбивства поки з'ясовуються.

Спочатку поліції міста надійшло повідомлення про стрілянину на Четсер-стріт близько 20:00, повідомляє BBC. Коли на місце події прибули правоохоронці, вони виявили тіло чоловіка, якого згодом ідентифікували як Бредлі Велша – зірку фільмів "Т2 Трейнспоттінг".

Читайте також: Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки

Один з очевидців повідомив, що хтось отримав вогнепальне поранення в голову і людям було наказано залишатися вдома, оскільки вулиця була оточена. Пізніше поліція підтвердила, що співробітники поліції відповіли на повідомлення про заворушення і про те, що на місці події загинув важко поранений чоловік.

У ЗМІ також повідомляють, що кіноактор помер одразу після того, як його поранили в голову біля його будинку в Единбурзі. Медики боролись за його життя, однак врятувати Бредлі Велша не вдалось. За даними поліції, випадок розцінюється як підозрілий, а мотив і деталі вбивства поки невідомі. Наразі ведеться розслідування.

На смерть Бредлі вже відреагували колеги актора, зокрема, Ірвін Уелш, автор роману "На голці", за яким було знято однойменний фільм. У своєму Twitter він висловив співчуття у зв'язку зі смертю боксера.

"Моє серце розбите. Прощай, мій дивний і прекрасний друг", – йдеться в повідомленні.

 

blog_ava
Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
сьогодні
48746
Теги: Втрати LifeStyle Голлівуд Кримінальні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
сьогодні 12:03 Моркв'яний кекс – рецепт десерту без яєць
Богданна Рибак 168
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні 11:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
17941
Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки
сьогодні 10:41 Акторка Мая-Лесія Нейлор померла: якими були останні дописи 16-річної зірки
850
Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
17 квітня 12:02 Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
Юлія Турелик 1077
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
17 квітня 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 1028
Новини
Більше новин
Залиште відгук