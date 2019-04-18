У Великій Британії вбили зірку фільму на "На голці 2" Бредлі Велша

У Шотландії, Велика Британія, жорсткого вбили кіноактора Бредлі Велша. Його застрелили в місті Единбург 17 квітня. Чоловік помер на місці події, а обставини вбивства поки з'ясовуються.

Спочатку поліції міста надійшло повідомлення про стрілянину на Четсер-стріт близько 20:00, повідомляє BBC. Коли на місце події прибули правоохоронці, вони виявили тіло чоловіка, якого згодом ідентифікували як Бредлі Велша – зірку фільмів "Т2 Трейнспоттінг".

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Один з очевидців повідомив, що хтось отримав вогнепальне поранення в голову і людям було наказано залишатися вдома, оскільки вулиця була оточена. Пізніше поліція підтвердила, що співробітники поліції відповіли на повідомлення про заворушення і про те, що на місці події загинув важко поранений чоловік.

У ЗМІ також повідомляють, що кіноактор помер одразу після того, як його поранили в голову біля його будинку в Единбурзі. Медики боролись за його життя, однак врятувати Бредлі Велша не вдалось. За даними поліції, випадок розцінюється як підозрілий, а мотив і деталі вбивства поки невідомі. Наразі ведеться розслідування.

На смерть Бредлі вже відреагували колеги актора, зокрема, Ірвін Уелш, автор роману "На голці", за яким було знято однойменний фільм. У своєму Twitter він висловив співчуття у зв'язку зі смертю боксера.

"Моє серце розбите. Прощай, мій дивний і прекрасний друг", – йдеться в повідомленні.