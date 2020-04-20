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У Великій Британії видадуть книжку з подяками медикам від знаменитостей

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У Великій Британії видадуть книжку з подяками лікарям / Фото з відкритих джерел

У Великій Британії анонсували вихід книжки "100 історій, щоб сказати вам дякую". Це збірка листів від найвідоміших людей країни, які висловлюють подяку медикам.

Медичні працівники невпинно працюють, щоб допомогти одужати тим, хто захворів на коронавірус та якомога швидше подолати пандемію. Книжка, присвячена роботі Національної служби охорони здоров'я Великобританії, вийде друком на початку липня. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Запропонував таку роботу Алам Кей – лікар, який став письменником та коміком. Для того, щоб упорядкувати збірку вдячних листів, автор звернувся до відомих людей країни. За тиждень на його прохання відгукнулися сто людей, черед яких музикант Пол Маккартні, акторка Емілія Кларк, письменник і телеведучий Стівен Фрай, футболіст Пітер Круч та інші знаменитості. 

Кожен із них написав особисту історію, в якій розповів, як медики з Національної служби охорони здоров'я змінили його життя. 

Зазначається, що усі виручені кошти з продажу книжки будуть спрямовані на благодійність.

Додамо, станом на 20 квітня у Великій Британії зафіксовано 120 067 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 16 060 людей. 


Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Велика Британія LifeStyle Література Новини культури
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