Знамениту скульптуру Майкла Джексона, що красувалась у британському Лондоні, несподівано вирішили знести. Представники музею, які були ініціаторами демонтажу, пояснили своє рішення.

За інформацією CNN, пам'ятник легенді поп-музики Майкла Джексона встановили у 2014 році поряд із Національним музеєм футболу, що в Лондоні. Різнобарвна 2-метрова скульптура відтворила один зі знаменитих образів артиста та була зведена на замовлення друга співака, власника футбольного клубу "Фулхем" Аль-Файєда.

Читайте також: Після прем'єри фільму про Майкла Джексона ще один чоловік заявив про домагання співака

Однак минуло майже 5 років з часу відкриття пам'ятника, як його вирішили знести. Ініціаторами цього рішення були працівники Національного музею футболу. Як вони пояснили журналістам, скандальний фільм "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) повпливав на їхнє рішення, адже музей прагне висвітлювати історію без статуї такої суперечної персони.

Національний музей футболу зробив ряд змін у своїх виставках і об'єктах, які демонструвалися упродовж останніх кількох місяців. У рамках наших поточних планів – представлення історії, яку ми хочемо розповісти, тому ми прийняли рішення видалити статую Майкла Джексона,

– дипломатично пояснили представники Національного музею футболу.

Знесення пам'ятника Майкла Джексона – не єдина санкція, прийнята після оприлюднення документальної кінострічки. Компанія ВВС припинила запускати в ефір свого радіо пісні легендарного артиста.

Що відомо про фільм "Залишаючи Неверленд"

Документальний фільм "Залишаючи Неверленд" розповідає про життя і творчість легендарного співака Майкла Джексона. Прем'єра вже відбулась на кінофестивалі Sundance, що проходив в місті Парк-Сіті з 24 січня по 3 лютого. Кінострічка складається з двох частин, в одній з яких ймовірні жертви розповідають про педофільні злочини поп-короля.

Перед камерами режисерів постали програміст Джеймс Сейфчак і хореограф Вад Робсон. Чоловіки заявили, що були знайомі з Майклом Джексоном, а у віці 7 та 10 років стали жертвами сексуального домагання та зґвалтування. Резонансні звинувачення прокоментували родичі і дружини Джеймса та Вада.

На скандальну кінострічку вже відреагували близькі покійного Майкла Джексона. Вони переконують, що всі звинувачення є неправдивими, а мотив фільму – "чергове перефразування застарілих тверджень, що дискредитують Майкла Джексона".

Дивитися трейлер до фільму про Майкла Джейсона "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland"): відео