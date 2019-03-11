У Великобританії знесли знамениту статую Майкла Джексона: скандальна причина

1734
У Лондоні знесли статую Майкла Джексона
У Лондоні знесли статую Майкла Джексона / www.simplemost.com

Знамениту скульптуру Майкла Джексона, що красувалась у британському Лондоні, несподівано вирішили знести. Представники музею, які були ініціаторами демонтажу, пояснили своє рішення.

За інформацією CNN, пам'ятник легенді поп-музики Майкла Джексона встановили у 2014 році поряд із Національним музеєм футболу, що в Лондоні. Різнобарвна 2-метрова скульптура відтворила один зі знаменитих образів артиста та була зведена на замовлення друга співака, власника футбольного клубу "Фулхем" Аль-Файєда.

Читайте також: Після прем'єри фільму про Майкла Джексона ще один чоловік заявив про домагання співака

Однак минуло майже 5 років з часу відкриття пам'ятника, як його вирішили знести. Ініціаторами цього рішення були працівники Національного музею футболу. Як вони пояснили журналістам, скандальний фільм "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) повпливав на їхнє рішення, адже музей прагне висвітлювати історію без статуї такої суперечної персони. 

Національний музей футболу зробив ряд змін у своїх виставках і об'єктах, які демонструвалися упродовж останніх кількох місяців. У рамках наших поточних планів – представлення історії, яку ми хочемо розповісти, тому ми прийняли рішення видалити статую Майкла Джексона,
– дипломатично пояснили представники Національного музею футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CNN (@cnn)

Знесення пам'ятника Майкла Джексона – не єдина санкція, прийнята після оприлюднення документальної кінострічки. Компанія ВВС припинила запускати в ефір свого радіо пісні легендарного артиста. 

Що відомо про фільм "Залишаючи Неверленд"

Документальний фільм "Залишаючи Неверленд" розповідає про життя і творчість легендарного співака Майкла Джексона. Прем'єра вже відбулась на кінофестивалі Sundance, що проходив в місті Парк-Сіті з 24 січня по 3 лютого. Кінострічка складається з двох частин, в одній з яких ймовірні жертви розповідають про педофільні злочини поп-короля. 

Перед камерами режисерів постали програміст Джеймс Сейфчак і хореограф Вад Робсон. Чоловіки заявили, що були знайомі з Майклом Джексоном, а у віці 7 та 10 років стали жертвами сексуального домагання та зґвалтування. Резонансні звинувачення прокоментували родичі і дружини Джеймса та Вада. 

На скандальну кінострічку вже відреагували близькі покійного Майкла Джексона. Вони переконують, що всі звинувачення є неправдивими, а мотив фільму – "чергове перефразування застарілих тверджень, що дискредитують Майкла Джексона". 

Дивитися трейлер до фільму про Майкла Джейсона "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland"): відео

 

blog_ava
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні
13626
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 10:52 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
13626
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
9 березня 20:09 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 1659
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9 березня 19:17 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
3444
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
9 березня 17:38 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3412
Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
9 березня 17:06 Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
8025
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук