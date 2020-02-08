У Венеції готуються до відкриття карнавалу: яскраві фото, відео

Вже за кілька годин у Венеції розпочнеться щорічний карнавал, що триватиме з 8 до 25 лютого. Організатори заходу проводять останні приготування.

Цьогорічний карнавал має назву Il Gioco, l'amore e la Follia, що можна перекласти як "Гра, любов і божевілля".

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Організатори заходу оприлюднили відео у фейсбуці з підготовки. Урочистий початок запланований на 20:00 за київським часом.

Що відомо про Венеціанський карнавал?Перша згадка про карнавал з'явилася ще у 1094 році. Згодом свято декілька разів забороняла та поновлювали. Карнавал традиційно триває 18 днів, але дати змінюються щороку у залежності від дати початку передвеликоднього посту. Починається святкування з появи над площею Сан-Марко Коломбіни паперової білої голубки, що розсипається купою конфеті.

Дивіться відео підготовки Венеціанського карнавалу: