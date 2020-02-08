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У Венеції готуються до відкриття карнавалу: яскраві фото, відео

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У Венеції готуються до відкриття карнавалу / Фото з твіттера

Вже за кілька годин у Венеції розпочнеться щорічний карнавал, що триватиме з 8 до 25 лютого. Організатори заходу проводять останні приготування.

Цьогорічний карнавал має назву Il Gioco, l'amore e la Follia, що можна перекласти як "Гра, любов і божевілля".

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Організатори заходу оприлюднили відео у фейсбуці з підготовки. Урочистий початок запланований на 20:00 за київським часом.

Що відомо про Венеціанський карнавал?Перша згадка про карнавал з'явилася ще у 1094 році. Згодом свято декілька разів забороняла та поновлювали. Карнавал традиційно триває 18 днів, але дати змінюються щороку у залежності від дати початку передвеликоднього посту. Починається святкування з появи над площею Сан-Марко Коломбіни паперової білої голубки, що розсипається купою конфеті. 

Дивіться відео підготовки Венеціанського карнавалу:

Дивіться фото з соцмереж, як у Венеції готуються до відкриття карнавалу

До слова, 23 грудня Венецію вкотре затопило. Рівень води сягнув 1,87 метра, спричинивши справжній колапс. Вода затопила багато пішохідних вулиць, людям було важко пересуватися містом, вони ходили по спеціально споруджених помостах.

Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу

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Автор: Альона Захарова
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції Відпочинок
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