У Victoria's Secret чергове поповнення: "ангелом" бренду стала Леомі Андерсон

Бренд Victoria's Secret, який вражає жінок розкішною спідньою білизною, збільшує свою команду. Новим "ангелом" цього разу стала 26-річна модель Леомі Андерсон.

Відповідне рішення представники бренду оприлюднили на офіційних сторінках у соцмережах. Новоспеченого "ангела" Victoria's Secret вже привітали у творчій команді, розмістивши короткий відеоролик

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"Чекаємо, коли побачимо, як цей "ангел" розправить свої крила", – написали представники бренду.

На таку несподівану звістку вже відреагувала сама Леомі Андерсон. У мережі модель зізналась, що нарешті здійснилась її мрія і вона офіційно стала однією зі звабливих представниць Victoria's Secret.

Це було щось недосяжне, тому я й не могла мріяти про це. Однак все здійснилось: я щаслива оголосити, що є новим "ангелом" Victoria's Secret! Не можу повірити в це! Дякую всім, хто допоміг втілити сон у реальність,

– поділилась Леомі Андерсон.

Наразі про 26-річну модель відомо небагато. Леомі Андерсон родом із Великобританії. До цього модель активно співпрацювала з брендами Zac Posen і Jeremy Scott. Окрім цього, запальна манекенниця виходила на подіум під час грандіозних шоу Victoria's Secre, однак досі вона не була офіційним "ангелом" бренду.

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Розпочинала свою кар'єру харизматична Леомі з популярного реаліті-шоу "Модельне агентство", яке транслювали у 2011 році в США.