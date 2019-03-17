У відвертому зеленому бікіні: Наомі Кемпбелл пікантно привітала фанатів з Днем святого Патрика

Знаменита британська модель не залишилася осторонь масштабного Дня святого Патрика і по-особливому привітала ірландців. Наомі Кемпбелл опублікувала сексуальне фото в білизні зеленого кольору, чим вкотре продемонструвала свою ідеальну фігуру.

48-річна британська модель опублікувала нове гаряче фото на своїй сторінці в Instagram. Таким чином Наомі Кемпбелл вирішила привітати ірландців з культурним та релігійним святом, яке вони традиційно відзначають 17 березня, Днем святого Патрика. Заодно зірка продемонструвала відмінну спортивну форму та ідеальну фігуру.

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На новій світлині британка позує в неоново-салатовій мереживній білизні та помаранчевих панчохах з підтяжками. Такий відтінок спіднього вбрання Наомі Кемпбелл вибрала не випадково. Саме зелений колір є символом Дня святого Патрика. Модель позувала перед камерою 65-річного фотографа Еллен фон Унверт, злегка спираючись на багажник автомобіля.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi