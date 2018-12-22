У Віндзорському замку заспівали "Щедрик": ефектне відео

Королівська родина продовжує підкорювати британців яскравими різдвяними сюрпризами. Днями у каплиці Святого Георгія, де вінчались всі нащадки Єлизавети ІІ, заспівали англомовну версію пісні "Щедрик".

Композицію легендарного Миколи Леонтовича заспівав чоловічий хор. Вокалісти майстерно відтворили пісню у каплиці Віндзорського замку. Старовинна споруда, побудована у 1348 році, в поєднанні з новорічною мелодією створила казкову атмосферу на відео.

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"Виконання пісні "Carol of the Bells" Миколи Леонтовича хором каплиці Святого Георгія. Каплиця була побудована в 1348 році, за винятком періоду Співдружності (1649 – 1660), і в ній регулярно проходять служби", – написали представники королівської родини.

Як у церкві Святого Георгія заспівали "Щедрик" (відео):

Чимало користувачів мережі прокоментували ефектне відео. "Неймовірний хор", "Пишаюся, що я українка і ця пісня написана українським композитором", "Гарна музика", "Відмінно заспівали, я щасливий, що слухаю служби щонеділі", "Спасибі за те, що згадали композитора пісні Миколи Леонтовича", – прокоментували прихильники королівської родини.