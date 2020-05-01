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У вишиванці та в джинсах: Ірина Федишин продемонструвала стильний весняний образ

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Ірина Федишин
Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Популярна українська співачка Ірина Федишин разом із сім'єю дотримується усіх правил карантину. Вона проводить час із чоловіком та дітьми, працює онлайн та займається хатніми справами. Днями зірка продемонструвала стильний весняний образ в українському стилі.

На карантині багато зірок роблять домашні фотосесії та діляться результатами в мережі. Не є винятком і виконавиця Ірина Федишин. Вона активно публікує різноманітні фото та відео, розповідає шанувальникам про будні на самоізоляції. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий яскравий знімок. 

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На світлині артистка позує у білій вишиванці з рюшами та коміром-стійкою. Червоно-чорний орнамент додає особливого шарму такому образові. Вбрання зірка поєднала із синіми джинсами. 

Волосся Ірина вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах та коричневими тінями на повіках. 

Яскравий весняний кадр був зроблений на подвір'ї у Федишин. Вона позує, усміхаючись в камеру, та тримається одною рукою за дерево, яке вже встигло розцвісти красивим білим цвітом. 

Ірина Федишин
Ірина Федишин у вишиванці та джинсах / Instagram / @irynafedyshyn

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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