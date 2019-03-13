У вишуканому пальті та на підборах: Іванка Трамп вирушила на сімейний відпочинок

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / www.conservativeinquirer.com

Як виглядати стильно навіть під час буденних виходів – добре знає Іванка Трамп. Політик зачарувала мережу вишуканим стилем для звичайної сімейної поїздки.

Більшість зіркових матусь надають перевагу зручному одягу, коли вирушають кудись зі своїми дітьми. Та це правило аж ніяк не стосується Іванки Трамп. Донька глави Білого дому вирішила приголомшити журналістів, обравши витончене вбрання для буденної подорожі. 

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Перед камерами вона постала в образі total black. Стильне чорне пальто, сукня та взуття на підборах зробили вихід Іванки Трамп приголомшливим. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Знімки фотографи зробили на авіабазі Ендрюс. Іванка Трамп із 7-річною Арабеллою, 5-річним Джозефом та 2-річним Теодором поверталась до Вашингтона після відпочинку у родинному маєтку в Палм-Біч, що у Флориді. Супроводжував політика її чоловік Джаред Кушнер.

Наразі невідомо, чому донька президента не приєдналась до Дональда та Меланії, які побували у розкішному будинку днем перед її приїздом. Однак її стильний вихід вже викликав захоплення у світових ЗМІ та прихильників політика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений El Mundo (@elmundo_es)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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