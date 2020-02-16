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У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка

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Країни Європи без віз для українців / 24 канал

Уже два з половиною роки українці можуть подорожувати у Шенгенську зону без віз. За цей час безвізовим режимом скористалося сотні тисяч українців. 24 канал нагадує, які країни Європи можна відвідувати з біометричним паспортом.

Для безвізових поїздок вам потрібен біометричний закордонний паспорт. Із паспортом старого зразка також можна їздити в країни шенгену – щоправда, лише якщо у вас є віза. Як отримати біометричний закордонний паспорт – читайте в нашому матеріалі.

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Подорожувати без віз можна всіма країнами ЄС, за винятком Ірландії. Безвізовий режим поширюється також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які не входять до Євросоюзу. Не потрібні також візи і для подорожей в низку європейських країн, які входили до складу СРСР та Югославії, і ще не стали членами Об'єднаної Європи.

Водночас, для подорожі у Великобританію (як і в Ірландію) потрібна віза.

Пропонуємо дослідити карту країн, кордони яких відкриті перед українцями.

Безвізовий режим для України 2020: список країн:

  • Австрія
  • Албанія
  • Андорра
  • Бельгія
  • Білорусь
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Ватикан
  • Греція
  • Данія
  • Естонія
  • Ісландія
  • Іспанія
  • Італія
  • Кіпр
  • Латвія
  • Литва
  • Ліхтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Норвегія
  • Північна Македонія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Сан-Марино
  • Сербія (однак в'їзд з боку Косово заборонено)
  • Словаччина
  • Словенія
  • Угорщина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Хорватія
  • Чехія
  • Чорногорія
  • Швеція
  • Швейцарія

Країни Європи без віз для українців
У Європу без віз

Зазначимо, ажіотажу з виготовленням закордонних біометричних паспортів, як у 2017-18 роках, уже немає.

Читайте також: Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності

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Теги: Новини України Євросоюз Європа LifeStyle Подорожі Публікації Сімʼя Батьки і діти Інфографіка Безвізовий режим
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