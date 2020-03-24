У яких фільмах найчастіше можна почути нецензурну лексику: цікавий рейтинг

Голлівудські кінострічки вражають кіноманів розмаїттям. Від романтичних комедій до фільмів про супергероїв та трилерів, від яких перехоплює дух. Однак часто актори для підсилення своїх почуттів у кадрі вживають нецензурні слова.

Портал Buzz Bingo підрахував кількість ненормативних слів у кінострічках та склав цікавий рейтинг.

Дивіться також: Фільми 2020 року, які не можна пропустити

Очолив список за кількість лайливих слів знаменитий фільм Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-Стріт". Кінострічка вийшла на великий екран у 2013 році та одразу ж стала улюбленою для мільйонів. За підрахунками, у фільмі з Леонардо Ді Капріо можна почути 715 лайливих слів, що і робить його лідером у списку.



Кадр з фільму "Вовк з Волл-стріт" / IMDb

Другий щабель рейтингу посів кримінальний трилер "Неграновані коштовності" 2019 року. У фільмі головну роль зіграв комедійний актор Адам Сендлер, який з колегами по стрічці вжив 646 нецензурних слів.



Кадр з фільму "Неграновані коштовності" / IMDb

Трійку лідерів закрила ще одна робота Мартіна Скорсезе – "Казино". Хоч стрічка вийшла у 1995 році, за кількістю лайливих слів вона не поступилась сучасним фільмам. За підрахунками, у фільмі з Робертом Де Ніро можна почути 606 слів ненормативної лексики.



"Казино" від Мартіна Скорсезе / IMDb

Окрім цього, до 10-ки фільмів з нецензурними словами увійшли "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь" (509 слів), "Лють" (489), "Голос вулиць" (468), "Криваве літо Сема" (467), "Не ковтати" (432), "Скажені пси" (418) та "Бівіс і Батт-Хед обробляють Америку" (414).