У якій сукні буде представляти Україну Маргарита Паша на "Міс Світу 2019": фото

Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша вже 14 грудня презентуватиме нашу країну в Лондоні на міжнародному конкурсі. Днями харків'янка продемонструвала сукню, в якій вийде на сцену "Міс Світу 2019" вже за місяць.

Днями відбувся прескоктейль у ресторанному комплексі Queen Kyiv з нагоди вильоту учасниці до Великої Британії на 69 міжнародний конкурс краси. Під час заходу Маргарита Паша показала гостям та пресі свою сукню для фінального виходу.

Читайте також: "Міс Україна 2019" Маргарита Паша відзначилась скандальною заявою про патріотизм

Червону сукню з повітряним шлейфом і розрізом на стегні для дівчини пошила дизайнер Катерина Лукашик. Це повністю ручна робота і, за словами майстрині, її приблизна вартість становить 10 тисяч доларів.

Червоний колір я називаю кольором перемоги. Він сильний. Психологічно ми бачимо яскраві кольори найпершими, і звичайно, це колір, який дає певну енергетику. Тут поєднано різні фактури: сітка, оксамит, гліттер, паєтки. Ми все це гармонійно спробували з'єднати, щоб виглядало і елітно, і гідно, і вишукано. Усі грані, які є в учасниці, підкреслює це вбрання,

– розповіла дизайнерка Катерина Лукашик.

Безмежно вдячна нашим партнерам, які допомогли мені в підготовці до найголовнішої і найважливішої події на цей момент в моєму житті – участі в конкурсі "Міс Світу 2019",

– висловила подяку Маргарита Паша.

Маргарита Паша переконана у своїх шансах на успіх та готова викластися на максимум. Вона підготувала емоційний танець для конкурсу талантів та взяла з собою понад 20 розкішних суконь на "Міс Світу 2019".

Маргарита Паша – модель та майстер спорту з художньої гімнастики. Дівчина народилася в Росії і коли ї було три роки, її багатодітна родина переїхала до України. У 2015 році Маргарита Паша вже брала участь у "Міс Україна 2015". Тоді вона отримати звання Miss Ukraine International.