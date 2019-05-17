В яскравій сукні та на підборах: Іванка Трамп взяла участь у конференції

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Донька чинного президента США має чималу підтримку у громадськості. Все тому, що Іванка Трамп підтримує чималу кількість соціальних та наукових проектів, відвідуючи тематичні заходи.

Днями донька глави Білого дому взяла участь у конференції, яку організували представники платформи Salesforce. Захід відбувся в Індіанаполісі, що в штаті Індіана. 

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Під час зустрічі Іванка Трамп не тільки прослухала доповіді науковців, але й презентувала програму "Запорука успішності робітників США". За її словами, кожен американець повинен мати однаковий доступ до професійної підготовки, про що і дбає її ініціатива. 

Однак не тільки важлива тема привернула увагу ЗМІ, але й ефектна поява Іванки Трамп. Для поїздки вона обрала яскраву червону сукню з чорними ґудзиками та скромним вирізом. Свою струнку талію знана модниця підкреслила за допомогою лакового широкого поясу. До одягу Іванка Трамп підібрала улюблені туфлі-човники на підборах та ледь помітні прикраси. 

Іванка Трамп в Індіані
Іванка Трамп в Індіані / Instagram / @ivankatrump

Стильний образ Іванки Трамп
Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @alwaysivanka


Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп взяла участь в конференції
Іванка Трамп взяла участь в конференції / Instagram / @ivankatrump

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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