В яскравій сукні та на підборах: Іванка Трамп взяла участь у конференції

Донька чинного президента США має чималу підтримку у громадськості. Все тому, що Іванка Трамп підтримує чималу кількість соціальних та наукових проектів, відвідуючи тематичні заходи.

Днями донька глави Білого дому взяла участь у конференції, яку організували представники платформи Salesforce. Захід відбувся в Індіанаполісі, що в штаті Індіана.

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Під час зустрічі Іванка Трамп не тільки прослухала доповіді науковців, але й презентувала програму "Запорука успішності робітників США". За її словами, кожен американець повинен мати однаковий доступ до професійної підготовки, про що і дбає її ініціатива.

Однак не тільки важлива тема привернула увагу ЗМІ, але й ефектна поява Іванки Трамп. Для поїздки вона обрала яскраву червону сукню з чорними ґудзиками та скромним вирізом. Свою струнку талію знана модниця підкреслила за допомогою лакового широкого поясу. До одягу Іванка Трамп підібрала улюблені туфлі-човники на підборах та ледь помітні прикраси.



Іванка Трамп в Індіані / Instagram / @ivankatrump



Стильний образ Іванки Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump