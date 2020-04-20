У яскравій сукні з магноліями: Катя Осадча в саду продемонструвала розкішний весняний образ
Популярна українська телеведуча Катя Осадча полюбляє оригінальні та яскраві сукні. Вона поділилася світлинами, на яких позує в своєму саду. Одягнена знаменитість у розкішну сукню-вишиванку з магноліями.
У свято Великодня Катерина Осадча вирішила влаштувала фотосесію у домашньому саду. Вона любить це день і радіє, що за святковим столом може зібратися вся родина. Проте цього року Пасха була по-справжньому особливою і довелося утриматися від масових зборів. На особистій сторінці в інстаграмі Катя опублікувала серію кадрів, на яких показала свій великодній образ.
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Катя вирішила показати прихильникам розкішну світло-зелену сукню-вишиванку із зображенням магнолій. Оригінальним доповненням є пишні рукава та пояс в тон вбрання. Її автором є українська дизайнерка Юлія Магдич. Серед аксесуарів обрала намиста на шиї і плетений кошик з крижкою, який тримала у руці.
Позувала ведуча у саду, біля такої ж магнолії, яка зображена на її сукні. На обличчі Осадча зробила легкий сяючий макіяж, а волосся зібрала у хвіст.
Катя Осадча в сукні-вишиванці з магноліями / Instagram / @kosadcha
Розкішні магнолії у саду Катерини Осадчої / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча позує поруч із магноліями / Instagram / @kosadcha
Ведуча Катя Осадча влаштувала домашню фотосесію в саду / Instagram / @kosadcha
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