У замшевій сукні та балетках: Меланія Трамп взяла участь у Великодніх іграх біля Білого дому

Католицький світ продовжує відзначати Великдень і відповідно ділитися світлинами з традиційних святкувань. Так, в понеділок, 22 квітня, на фан-сторінці Меланії Трамп з'явилися фото, як вона та її чоловік Дональд організовувати Великодні ігри поруч із резиденцією президента.

Якщо на святкування Великодня Меланія Трамп обрала елегантний образ від люксового бренду, то на проведення традиційних ігор біля Білого дому вона обрала більш зручний "лук".

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Вона одягнула сукню зі штучної замші від Michael Kors, яка злегка нагадувала трендовий денім. Довжина за коліно, комірець і накладні кишені також свідчили про те, що перша леді США слідкує за тенденціями моди.

Аби Меланії Трамп було комфортно проводити благодійний захід, вона взула бежеві балетки від улюбленого Christian Louboutin. Варто відзначити, що американка рідко віддає перевагу взуттю "на низькому ходу", однак для активностей на газоні поруч з Білим домом у туфлях на підборах було б не дуже зручно. Окрім веселих ігор з розфарбованими яйцями та інших змагань на першість, перша леді США також прочитала присутнім дітям Великодню казку і допомагала писати листи військовим.



Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania