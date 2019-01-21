У замшевому платті і на підборах: новий вихід Моніки Беллуччі у Парижі – фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

21 січня знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі стала гостею показу Dior, який проходить у рамках Тижня високої моди у Парижі.

Для виходу Моніка одягнула темно-бордове замшеве плаття-пальто від Dior з поясом, який робить акцент на талії акторки.

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Свій образ зірка доповнила чорними чоботами на високих підборах від Christian Louboutin, популярною сумкою-сідло Christian Dior і сонцезахисними окулярами, які Беллуччі не знімала в приміщенні.

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд Моніка Беллуччі
Джерело: 24 канал
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