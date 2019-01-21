У замшевому платті і на підборах: новий вихід Моніки Беллуччі у Парижі – фото
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21 січня знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі стала гостею показу Dior, який проходить у рамках Тижня високої моди у Парижі.
Для виходу Моніка одягнула темно-бордове замшеве плаття-пальто від Dior з поясом, який робить акцент на талії акторки.
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Свій образ зірка доповнила чорними чоботами на високих підборах від Christian Louboutin, популярною сумкою-сідло Christian Dior і сонцезахисними окулярами, які Беллуччі не знімала в приміщенні.
Моніка Беллуччі / Getty Images
Моніка Беллуччі / Getty Images
Моніка Беллуччі / Getty Images
Джерело: 24 канал
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