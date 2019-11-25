У занадто обтислій сукні: Селена Гомес засвітила пишні груди на червоній доріжці

Співачка Селена Гомес у дуже провокативному платті завітала на червону доріжку щорічної музичної церемонії нагородження музикантів American Music Awards 2019.

Для виходу перед десятками папараці на церемонії American Music Awards 2019 Селена Гомес приміряла сукню з колекції Versace весна-літо 2020.

Читайте також: American Music Awards у Лос-Анджелесі: найефектніші виходи зірок на червону доріжку – фото

Коротке кислотно-зелене мініплаття помітно перетиснуло зону декольте Гомес, відтак її пишні груди не виглядали природно. Крім того, користувачі у мережі зазначили, що вбрання ще й підкреслило живіт співачки. Додамо, що надмірна вага Селени є наслідком вовчака, від якого зірка страждає близько шести років. Однак критика у мережі сильно ранить дівчину.

​Селена Гомес / Getty Images

"Я вперше зіткнулася з бодишеймінгом після того, як моя вага почала коливатися. У мене вовчак, у мене проблеми з нирками і високий тиск, тому я маю справу з багатьма проблемами зі здоров'ям. Вовчак безпосередньо не впливає на набір ваги, проте комбінація всіх інших факторів впливає. Є ліки, які я повинна приймати все життя. Вага може змінюватися щомісяця", – розповідала раніше артистка.

Стосовно виходу на червону доріжку American Music Awards 2019 Гомес написала: "Почуваюся добре повернутися. Дякую всій моїй команді та моїм фанатам, які стоять поруч зі мною. Все це для вас і через вас".

Стилісти доповнили образ Гомес об'ємною зачіскою та макіяжем з акцентом на очах коричневими тінями. Співачка також підібрала стильні атласні туфлі-човники на підборах у тон сукні.

​Селена Гомес / Getty Images



Селена Гомес / Getty Images