У зеленій сукні і чорних ботильйонах: стильний вихід Кейт Міддлтон у Лондоні

У Великобританії розпочався Тиждень психічного здоров'я дітей. Через це герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відправилася з візитом у дві лондонські школи: Lavendery Primary School і Alperton Community School.

Цьогоріч у Великобританії головною темою психічного здоров'я дітей стане "Здоров'я: всередині і зовні" – зв'язок ментального і фізичного самопочуття. У першій школі Lavendery Primary School дружина принца Вільяма поспілкувалася з дітьми та викладачами.

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Для виходу Міддлтон одягнула прямого крою сукню яскравого зеленого кольору від англійського бренду Eponine. Свій образ вона доповнила чорними колготами і ботильйонами на шнурівці у тон від L. K. Bennett, а у руках тримала маленький клатч.



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images