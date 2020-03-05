У зеленій сукні з принтом: Кейт Міддлтон у стильному образі в останній день ірландського туру

Сьогодні, 5 березня, герцоги Кембриджські завершують свою триденну робочу поїздку до Ірландії. Під час насиченого туру країною Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий стиль, змінивши кілька образів. Цього разу герцогиня одягла елегантну сукню довжини міді з оригінальним принтом.

Кейт Міддлтон та принцу Вільяму довелося відкласти свої справи в останній день ірландського туру через несприятливі погодні умови. Проте подружжя все ж встигло поспілкуватися з жителями міста Голуей та навідатися до закладу Tig Coili. Кінцевою зупинкою пари стане Голуейська атлетична асоціація, представники якої допоможуть герцогам дізнатися більше про традиційні види спорту.

Читайте також: Вихід Кейт Міддлтон: другий день візиту герцогів Кембриджських до Ірландії

Для фінального виходу Кейт Міддлтон обрала приголомшливу сукню довжини міді від бренду Suzannah зеленого кольору з геометримчним принтом. Таке вбрання стало співзвучним з образами у перший день туру, коли герцогиня зробила акцент на традиційному для Ірландії смарагдовому. Широкий чорний пояс підкреслив її тендітну фігуру та гармонійно поєднувався зі замшевими черевиками на підборах від американського бренду Ralph Lauren.

Вулицями прохолодної Ірландії Кейт прогулялася у довгому пальті темно-зеленого кольору з накладними кишенями. Образ довершили лаконічні золоті сережки, легкий макіяж та незмінна укладка.



Кейт Міддлтон та принц Вільям в останній день ірландського туру / Getty Images

Нагадаємо, що візит герцогів Кембриджських до Ірландії розпочався з офіційної зустрічі з президентом та першою леді. Вони відвідали резиденцію Майкла Гіггінса та Сабіни Койн в Дубліні та влаштували своєрідну екскурсію Садом Пам'яті. Вечір завершили в музеї пива Гіннес, де скуштували традиційний ірландський напій. Наступного дня герцоги встигли навідатися до Національного центру психічного здоров'я молоді в Ірландії, благодійної організації Extern та ферми у графстві Міт. Офіційний прийом у Дубліні, який влаштовує політик Саймон Ковні, став заключним вчора, 4 березня.